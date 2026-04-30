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    Salzgitter verkauft eigene Aktien – Liquiditätsschub oder Kursrisiko?

    Salzgitter verkauft eigene Aktien – Liquiditätsschub oder Kursrisiko?
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Der Stahlkonzern Salzgitter hat den Verkauf eigener Aktien angekündigt, um den Freefloat und damit die Handelbarkeit der Aktie zu erhöhen. Das Unternehmen hält laut Mitteilung rund zehn Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien und plant zunächst die Veräußerung von etwa drei Millionen Titeln. Vorstandschef Gunnar Groebler erklärte, man reagiere mit dem teilweisen Verkauf auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt: Größere Investoren wahrnähmen die vergleichsweise geringe Liquidität als Hemmnis für ein Engagement. Die Umsetzung soll „ohne Zeitdruck und marktschonend“ erfolgen; die erzielten Verkaufserlöse würden zugleich den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns erweitern.

    Die Ankündigung folgte auf mehrere Pflichtmitteilungen über EQS; eine Stimmrechtsmitteilung nach §40 WpHG weist den Bestand an eigenen Aktien zum 28. April mit 6.009.448 Titeln bzw. 9,9996 Prozent der Stimmrechte aus. Größter Aktionär bleibt das Land Niedersachsen mit knapp 28 Prozent. Die Salzgitter-Aktie reagierte zunächst mit einem Intraday-Rücksetzer von fast sechs Prozent, drehte dann aber wieder ins Plus. Kurzfristig ist die Aktie in diesem Jahr bereits um rund 16 Prozent gestiegen; binnen zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

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    Aus Kapitalmarkt-Sicht ist die Maßnahme plausibel: Ein höherer Freefloat kann institutionelle Investoren anziehen, die bei geringer Liquidität ihre Positionsgrößen scheuen, und so das Handelsvolumen sowie die Preisfindung verbessern. Für Salzgitter bietet der Verkauf zusätzlich einen Liquiditätspuffer für strategische Maßnahmen. Dennoch ist die Wirkung nicht garantiert. Sinkende Bestände eigener Aktien können das Angebot erhöhen und kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben; eine marktschonende Platzierung ist deshalb entscheidend.

    Marktkommentare verweisen auf vergleichbare Platzierungen anderer Großaktionäre: So hat Papenburg seinen Anteil innerhalb kurzer Frist deutlich reduziert, ohne großen Marktstörfaktor. Kritiker fragen, ob bei bereits stark gestiegenem Kurs (plus 350 Prozent seit Herbst 2024) zusätzlicher Freefloat wirklich nötig ist oder nur Verwässerungs- und Verkaufsrisiken erhöht. Salzgitter betont die schrittweise Vorgehensweise, um diese Bedenken zu adressieren; Anleger sollten Volatilität und Umsetzungstempo aufmerksam verfolgen.

    Langfristig könnte ein größerer Freefloat auch die Abhängigkeit von wenigen Großaktionären verringern und die Attraktivität für passive Anleger steigern, was sich positiv auf Streubesitzindizes und das Anlegerumfeld auswirken würde. Gleichzeitig bleibt die Präsenz des Landes Niedersachsen als Ankeraktionär ein relevanter Faktor für Governance und strategische Stabilität. Aus kapitalmarkttechnischer Sicht wird entscheidend sein, ob Salzgitter institutionelle Blockkäufe vermeidet und bevorzugt gestreute Transaktionen durchführt. Anleger sollten zudem prüfen, wie das Management die Verwendung der Verkaufserlöse priorisiert — etwa für Schuldenabbau, Investitionen in Dekarbonisierungstechnologien oder Akquisitionen —, da dies die künftige Ertragskraft und Bewertung maßgeblich bestimmt. Die Kommunikation mit Investoren bleibt weiterhin zentral wichtig.



    Salzgitter

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