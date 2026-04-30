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    Coca-Cola überrascht: Starkes Q1 unter neuer Führung – Aktie steigt

    Coca-Cola überrascht: Starkes Q1 unter neuer Führung – Aktie steigt
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    Coca-Cola hat das erste Quartal deutlich stärker abgeschlossen als erwartet und liefert damit ein frühes Erfolgssignal unter der neuen Konzernführung. Der Nettoumsatz stieg um 12 Prozent auf knapp 12,5 Milliarden US-Dollar, der Überschuss legte sogar um 18 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Dollar zu. Auf vergleichbarer Basis – also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte – wuchs der Umsatz um zehn Prozent; der Anstieg setzte sich überwiegend aus höheren Absatzmengen (acht Prozentpunkte) und in geringerem Maße aus Preiserhöhungen (zwei Punkte) zusammen.

    Die Zahlen spiegeln eine anhaltend robuste Nachfrage nach Coca-Colas Kernmarken wie Coca-Cola, Fanta und Sprite wider und deuten auf eine gelungene Balance zwischen Wachstumsdynamik und Preissetzungskraft hin. Anleger honorierten die Entwicklung: Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um rund 2,5 Prozent. Analysten hoben hervor, dass der Konzern wiederholt die Erwartungen übertroffen habe und sich weiterhin besser schlage als viele Wettbewerber.

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    Trotz der starken operativen Performance dämpfen strukturelle Effekte den ausgewiesenen Zuwachs: Wechselkursschwankungen dürften die reported-Rate um ein bis zwei Prozentpunkte drücken. Zudem wird der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts den Erlös um rund vier Punkte reduzieren. Unter dem neuen CEO Henrique Braun, der die Leitung Ende März von James Quincey übernommen hat – Quincey bleibt Executive Chairman – sieht das Management das Unternehmen jedoch auf Kurs, das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt wie geplant um vier bis fünf Prozent zu steigern.

    Aus Analystensicht bestätigen die Quartalsdaten das positive Bild. Die Schweizer Großbank UBS hob das Kursziel von 90 auf 92 US-Dollar an und behielt die Einstufung "Buy" bei. In einer Studie verwies UBS darauf, dass Coca-Cola die Erwartungen erneut übertroffen habe und gegenüber vielen Branchenkollegen besser abschneide; dies rechtfertige eine Anhebung der diesjährigen Gewinnzielspanne je Aktie.

    Für Investoren bleibt die Kombination aus Volumenwachstum und moderater Preissetzungskraft attraktiv, zugleich mahnen Währungsrisiken und Portfolio-Bereinigungen zur Vorsicht. Der anstehende Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte kurzfristig das Umsatzniveau mindern, könnte langfristig jedoch die Margenbasis und Kapitalallokation verbessern. Insgesamt präsentiert sich Coca-Cola zu Beginn des Geschäftsjahres solide positioniert, mit klarer Performance unter der neuen Führung und einer positiven Marktresonanz.



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    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 67,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



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