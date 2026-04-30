LPKF startet 2026 kraftvoll und erfolgreich durch
Trotz Gegenwind im Markt startet LPKF solide ins Jahr 2026, senkt Kosten, treibt Zukunftstechnologien voran und legt damit die Basis für profitables Wachstum bis 2028.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- LPKF ist trotz eines anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds solide ins Jahr 2026 gestartet
- Im ersten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang auf 24,1 Mio. EUR, während der Umsatz bei 17,1 Mio. EUR lag, was vor allem auf das schwache Solargeschäft zurückzuführen ist
- Das Transformationsprogramm North Star führt bereits zu Kostensenkungen und verbessert das EBIT, trotz Umsatzrückgangs im Vergleich zum Vorjahr
- Fortschritte im Bereich Advanced Packaging für Halbleiter, insbesondere mit der LIDE-Technologie, die bei Kunden getestet wird und Serienproduktion anstrebt
- Das Unternehmen plant für 2026 einen Konzernumsatz von 105 bis 120 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -3,0 % und 4,5 %, trotz Unsicherheiten im Markt
- LPKF strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge an und sieht großes Wachstumspotenzial im Halbleitermarkt, SMT-Bereich und bei der Perowskit-Technologie im Solarsegment
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei LPKF Laser & Electronics ist am 30.04.2026.
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