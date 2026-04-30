🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF startet 2026 kraftvoll und erfolgreich durch

    Trotz Gegenwind im Markt startet LPKF solide ins Jahr 2026, senkt Kosten, treibt Zukunftstechnologien voran und legt damit die Basis für profitables Wachstum bis 2028.

    LPKF startet 2026 kraftvoll und erfolgreich durch
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • LPKF ist trotz eines anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds solide ins Jahr 2026 gestartet
    • Im ersten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang auf 24,1 Mio. EUR, während der Umsatz bei 17,1 Mio. EUR lag, was vor allem auf das schwache Solargeschäft zurückzuführen ist
    • Das Transformationsprogramm North Star führt bereits zu Kostensenkungen und verbessert das EBIT, trotz Umsatzrückgangs im Vergleich zum Vorjahr
    • Fortschritte im Bereich Advanced Packaging für Halbleiter, insbesondere mit der LIDE-Technologie, die bei Kunden getestet wird und Serienproduktion anstrebt
    • Das Unternehmen plant für 2026 einen Konzernumsatz von 105 bis 120 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -3,0 % und 4,5 %, trotz Unsicherheiten im Markt
    • LPKF strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge an und sieht großes Wachstumspotenzial im Halbleitermarkt, SMT-Bereich und bei der Perowskit-Technologie im Solarsegment

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei LPKF Laser & Electronics ist am 30.04.2026.


    LPKF Laser & Electronics

    -12,20 %
    +20,06 %
    +199,21 %
    +148,35 %
    +119,44 %
    +91,66 %
    -15,92 %
    +160,56 %
    +43,90 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF startet 2026 kraftvoll und erfolgreich durch Trotz Gegenwind im Markt startet LPKF solide ins Jahr 2026, senkt Kosten, treibt Zukunftstechnologien voran und legt damit die Basis für profitables Wachstum bis 2028.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     