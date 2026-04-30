UPS rechnet mit Erholung: Sparprogramm soll Wachstum ankurbeln

Zahlen zum Auftaktquartal zeigen ein gemischtes Bild: Bereinigter Gewinn je Aktie sank von 1,49 auf 1,07 US-Dollar, lag damit aber leicht über den Analystenerwartungen von 1,03 Dollar. Der Nettogewinn fiel um mehr als ein Viertel auf 864 Millionen Dollar. Der Umsatz ging moderat um 1,4 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar (etwa 18,1 Milliarden Euro) zurück. Trotz des Rückgangs bestätigte UPS die Jahresziele und peilt für 2026 einen leichten Umsatzanstieg von 88,7 auf rund 89,7 Milliarden Dollar an; die bereinigte operative Gewinnmarge soll bei 9,6 Prozent liegen, nach 9,8 Prozent im Vorjahr.

Der Logistikkonzern UPS sieht sich nach einem schwierigen Start in das Jahresgeschäft offenbar auf dem Weg der Besserung. Konzernchefin Carol Tomé erklärte in Atlanta, das zweite Quartal werde eine Rückkehr zu Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis bringen. Das erste Quartal habe sich als entscheidende Übergangsphase erwiesen, in der mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt worden seien – "und das haben wir geschafft", so Tomé. Die Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel mit Kursverlusten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hintergrund der vorsichtigen Entwicklung sind teils volatile Rahmenbedingungen: Die chaotische US-Handels- und Zollpolitik des Vorjahres hatte die Nachfrage nach Transport- und Logistikdienstleistungen schwer kalkulierbar gemacht und zu anhaltenden Turbulenzen in der Branche geführt. Als Reaktion hat UPS bereits umfassende Anpassungen beschlossen. Das Management will bis zur Jahresmitte weniger profitable Paketlieferungen zurückfahren, Dutzende Sortieranlagen schließen oder zusammenlegen und Tarifbeschäftigten Abfindungsangebote unterbreiten. Diese Maßnahmen schlugen kurzfristig auf das Ergebnis, sollen mittelfristig jedoch Effizienz und Profitabilität verbessern.

Marktreaktionen fielen uneinheitlich aus. Während einige Analysten die operativen Schwächen hervorhoben, passte die US-Bank JPMorgan ihr Kursziel nach Vorlage der Quartalszahlen von 106 auf 118 US-Dollar an, beließ die Einstufung allerdings auf "Neutral". Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer veränderten Bewertungsgrundlage, konstatiert aber gleichzeitig, dass sich UPS operativ schlechter geschlagen habe als erwartet.

Analysten sehen die Schlüsselvariablen für den weiteren Verlauf in der Entwicklung des E-Commerce-Geschäfts, der Entwicklung der Frachtvolumina im internationalen Handel und in der erfolgreichen Umsetzung der Kostensenkungsprogramme. Kurzfristig dürften Investoren die Quartalszahlen und operative Kennzahlen genau beobachten, während das Management versucht, das Netzwerk zu straffen und gleichzeitig Kundenservice-Standards zu halten. Sollte UPS die Effizienzsteigerungen erreichen, wären mittelfristig Margen- und Cashflow-Verbesserungen möglich; bleibt die Nachfrage volatil, drohen weitere Anpassungen. Die nächsten Monate werden über die Glaubwürdigkeit des Restrukturierungsplans entscheiden und Investorenvertrauen stärken.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 91,50EUR auf Tradegate (30. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.