Nagarro knackt fast 1 Mrd. Umsatz – Margen bröckeln, Dividende 1,00€

Trotz dieser Top‑Line‑Dynamik sanken jedoch die Profitabilitätskennzahlen: Das bereinigte EBITDA fiel auf 138,2 Mio. Euro (-6,3 %) und die bereinigte EBITDA‑Marge auf 13,8 % (2024: 15,2 %). Damit liegt Nagarro innerhalb der angepassten Prognosespanne von 13,5–14,5 %, zeigt aber Margendruck gegenüber dem Vorjahr. Das unbereinigte EBITDA ging auf 118,7 Mio. Euro (-11,5 %), das EBIT auf 83,0 Mio. Euro (-14,2 %) und das Periodenergebnis auf 39,5 Mio. Euro (-19,7 %).

Nagarro hat den geprüften Jahresabschluss für 2025 vorgelegt und die zuvor kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Digital‑Engineering‑Dienstleister steigerte den Umsatz auf 999,3 Mio. Euro (+2,8 %), was währungsbereinigt einem soliden Wachstum von 6,1 % entspricht. Auffällig ist der Anstieg des Gross Profit auf 321,3 Mio. Euro (+8,6 %) und eine verbesserte Gross Margin von 32,2 % (2024: 30,4 %).

Die Ergebnisminderung erklärt das Management teilweise mit einem nicht realisierten Wechselkursverlust aus konzerninternen Darlehen in Höhe von 15,5 Mio. Euro, der nicht bereinigt wurde. Zu den bereinigten Sondereffekten zählt zudem ein einmaliger Aufwand von 12,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit neuen Arbeitsgesetzen in Indien, die zu höheren leistungsbezogenen Verpflichtungen führten. Diese Effekte belasten kurzfristig die Profitabilität, stehen aber für regulatorische und währungsbedingte Einflüsse außerhalb des operativen Kerngeschäfts.

Positiv hervorzuheben ist der operative Cashflow, der auf 102,8 Mio. Euro kletterte (2024: 86,5 Mio. Euro). Die Forderungslaufzeit verbesserte sich auf 82 Tage (2024: 88), was auf ein effizienteres Working Capital Management hindeutet. Die liquiden Mittel sanken jedoch auf 124,6 Mio. Euro (Ende 2024: 192,6 Mio.), unter anderem bedingt durch Aktienrückkäufe im Umfang von 67,8 Mio. Euro für 919.421 eigene Aktien. Die Finanzverbindlichkeiten reduzierten sich leicht auf 310,1 Mio. Euro.

Strategisch zeigt sich Nagarro in einer Übergangsphase: Die Zahl der Kunden mit Jahresumsätzen über 1 Mio. Euro sank von 186 auf 180, weil Implementierungsprojekte abgeschlossen und in laufende Managed‑Services‑Verträge überführt wurden. Das deutet auf eine Verschiebung hin zu wiederkehrenden Umsätzen, die langfristig stabilisierend wirken kann, kurzfristig jedoch das Profil der Großaufträge verändert.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor – ein klares Signal zur Kapitalrückführung und zu Vertrauen in die mittelfristige Strategie, trotz des aktuellen Margendrucks. Insgesamt präsentiert Nagarro solides Wachstum bei gleichzeitigem Profitabilitätsdruck durch einmalige sowie währungsbedingte Effekte; die angekündigten Maßnahmen und Kapitalrückflüsse dürften Investoren besonders interessieren.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 44,36EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.