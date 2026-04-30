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    Accentro-Schock: Großaktionäre neu verteilt – 15,7% kumuliert

    Accentro Real Estate AG hat am 29. April 2026 zwei Pflichtmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die bedeutende Veränderungen in der Streubesitzstruktur offenlegen. Beide Meldungen betreffen Stimmrechtsanteile, die auf Aktien mit der ISIN DE000A40ZWH7 entfallen – dies sind nicht börsennotierte Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden und deshalb eine andere ISIN als die börsennotierten Aktien (DE000A40ZVK3) besitzen.

    Erste Mitteilung: Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV, ein irisches kollektives Vermögensverwaltungsvehikel (ICAV), meldet für die dem Vehikel zuzurechnende Gesellschaft Faros Point Credit Opportunities Limited einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 8,68 Prozent. Konkret werden 24.682 Stimmrechte an der Accentro ausgewiesen. In einer früheren Mitteilung hatte Faros Point offenbar noch 15,72 Prozent angegeben; die aktuelle Meldung dokumentiert damit einen deutlichen Rückgang des ausgewiesenen Anteils. Als Datum der Schwellenberührung wird der 23. April 2026 genannt. Faros stellt zudem klar, dass das ICAV weder beherrscht wird noch andere beherrscht, denen Stimmrechte der Accentro zugerechnet würden.

    Zweite Mitteilung: Eine zweite Anzeige stammt von der Geschäftsführerin Petra Brenner, die über die GSCP Verwaltungs GmbH 20.000 Stimmrechte hält, entsprechend 7,03 Prozent der Gesamtstimmrechte der Accentro (Bezugsgröße: 284.299 Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG). Auch diese Schwellenberührung wird auf den 23. April 2026 datiert. Für die GSCP Verwaltungs GmbH liegt keine vorherige Meldung vor, die Mitteilung markiert damit erstmals das Überschreiten der 3-Prozent-Schwelle.

    Zusammengefasst ergibt sich aus beiden Meldungen ein kumulierter Anteil von rund 15,71 Prozent der Stimmrechte, was in etwa der früher von Faros gemeldeten Quote entspricht. Dies legt nahe, dass sich die Besitzverhältnisse infolge der Kapitalmaßnahme oder interner Übertragungen zwischen verbundenen Vehikeln und einer separaten Managementgesellschaft neu verteilt haben. Die Meldungen verdeutlichen die Bedeutung der Kapitalerhöhung mit eigenen, anders kodierten Aktien für die Aktionärsstruktur.

    Für Anleger und Marktbeobachter sind die Änderungen relevant, weil größere, institutionelle Beteiligungen Einfluss auf Unternehmensstrategie, Governance und mögliche künftige Finanzierungsentscheidungen haben können. Weitere Offenlegungen oder Erklärungen der beteiligten Parteien würden helfen, die Ursachen der Umverteilung und mögliche strategische Absichten klarer zu bewerten.



    Accentro Real Estate

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    ISIN:DE000A40ZVK3WKN:A40ZVK
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    Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



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