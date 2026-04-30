Tesla: Deutsche Bank bleibt kaufstark – doch Robotik-Pannen schüren Zweifel

Parallel zur Debatte um Zukunftstechnologie verzeichnet das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin einen deutlichen Rückgang des Krankenstands – aktuell bei knapp fünf Prozent gegenüber rund 15 Prozent im Jahr 2024. Das Unternehmen führt die Verbesserung auf innerbetriebliche Maßnahmen zurück, etwa ein Bonusmodell zur Anwesenheit, erweiterte Sport- und Gesundheitsangebote und ergonomische Trainings. Für eine Produktionssteigerung infolge gestiegener Nachfrage plant Tesla, bis Ende Juni rund 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen; aktuell sind etwa 10.700 Beschäftigte vor Ort, nach rund 12.400 vor zwei Jahren.

Deutsche Bank Research hat nach den Q1-Zahlen an ihrer Kaufempfehlung für Tesla mit einem Kursziel von 465 US-Dollar festgehalten, betont in der Analyse aber zugleich das Tempo der Produktentwicklung als Wachstumsrisiko: Die Auslieferungen des Robotaxis und des humanoiden Roboters Optimus liefen langsamer als erwartet, sodass der Aktienkurs nach Einschätzung der Bank erst Fahrt aufnehmen dürfte, wenn diese KI-basierten Innovationen deutliche kommerzielle Erfolge zeigen. Analyst Edison Yu stellt damit das lange getragene Narrative rund um autonome Mobilität und Roboter als zentrale Voraussetzung für weitere Bewertungen in Frage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gleichzeitig sorgt die Praxis rund um die Prüfung von Entgeltfortzahlungsansprüchen für Streit: Tesla prüft in einzelnen Fällen die Fortzahlung nach Ablauf der gesetzlichen sechs Wochen und fordert Nachweise – eine Praxis, die das Unternehmen mit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2023 begründet. Die IG Metall kritisiert hingegen zunehmende Anzweiflung ärztlicher Atteste und sprach von zahlreichen Rechtsschutzfällen.

An den Märkten zeigte sich Tesla am jüngsten Handelstag nicht isoliert: Ein Cross-Asset-Move mit starkem Ölpreisanstieg, einem schwachen Nasdaq, erhöhter Volatilität und Druck auf Bitcoin führte zu Verkäufen vor allem in Story- und High-Beta-Titeln. Technische Unterstützungszone 370–374 US-Dollar wurde mehrfach verteidigt, was eher auf kontrollierte Rotation als auf Panik schließen lässt. Strategen betonen: Solange Öl und breitere Tech-Indikatoren belasten, bleibt Druck; fällt das Makro-Risiko, könnte Tesla schnell zum Rebound-Kandidaten werden.

Zusätzliche Negativschlagzeilen kommen aus Sicherheitsdebatten um FSD, zuletzt ein Vorfall an einem Bahnübergang, sowie kritischen Internetkommentaren, die die Aktie als derivatelastig und fundamental überhöht einstufen. Fazit: Tesla bleibt ein Unternehmen der Gegensätze – technische Ambitionen und operative Verbesserungen treffen auf makroökonomische Risiken, arbeitsrechtliche Konflikte und anhaltende Skepsis der Anleger.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 315,8EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.