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    Kimmel-Scherz, Trump-Druck, FCC-Schock: Disney im Lizenzkrieg

    Kimmel-Scherz, Trump-Druck, FCC-Schock: Disney im Lizenzkrieg
    Foto: Richard Drew - dpa

    Die Auseinandersetzung um Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel hat sich zu einem wirtschafts- und medienpolitisch relevanten Konflikt ausgewachsen, der weit über die üblichen Debatten über Geschmack und Satire hinausgeht. Ausgangspunkt ist ein Scherz Kimmels über Melania Trump, der unmittelbar vor einem bewaffneten Angriff auf eine Gala der Hauptstadtpresse fiel. Das Präsidentenpaar deutet Kimmels Worte als Aufruf zur Gewalt und forderte öffentlich die Entlassung des Moderators bei ABC bzw. Eigentümer Disney. Melania Trump sprach von einem Ende der „Verbreitung von Hass“, Donald Trump forderte „sofort feuern“; beide nutzten ihre Reichweite in sozialen Netzwerken, um Druck aufzubauen.

    Parallel dazu hat die Federal Communications Commission (FCC) mehrere ABC-Lokalsender, unter anderem in New York und San Francisco, zu einer vorzeitigen Lizenzerneuerung gezwungen. Formal begründet die FCC den Schritt mit seit längerem laufenden Ermittlungen wegen angeblicher Diskriminierung in Folge von Diversity-, Equity- und Inclusion( DEI)-Programmen bei Disney-Sendern. Praktisch jedoch wird das Vorgehen in Washington als politisch aufgeladene Eskalation wahrgenommen, weil es zeitlich mit der öffentlichen Forderung der Trumps zusammenfällt und in eine Regierungspolitik passt, die DEI-Initiativen als diskriminierend kritisiert.

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    Für Disney und ABC hat diese Entwicklung mehrere wirtschaftliche Dimensionen: Kurzfristig steht das Unternehmen unter erhöhtem regulatorischem und reputationsbezogenem Druck. Die FCC setzte eine ungewöhnlich kurze Frist von 30 Tagen und verschob damit Erneuerungen, die eigentlich erst 2028 und 2031 anstanden. Ein langwieriger, politisch motivierter Lizenzstreit könnte Unsicherheit für Werbekunden und lokale Partner verstärken, die von stabiler Sendeplanung abhängig sind. Zudem erhöht jede mediale Kontroverse das Risiko, dass Werbekunden sich aus Rücksicht auf Markenimage zurückziehen oder Konditionen neu verhandeln.

    Disney hat öffentlich erklärt, sich an Regeln zu halten und notfalls rechtlich gegen die Maßnahmen vorzugehen. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, regulatorische Compliance, redaktionelle Freiheit und kommerzielle Interessen auszutarieren. Anleger und Werbekunden werden genau beobachten, ob sich die FCC-Maßnahme zu einem Präzedenzfall entwickelt, der die Funktionsweise des US-Medienmarktes verändert. Gleichwohl ist auch die Verantwortung der Moderatoren Thema: Wiederholte kontroverse Bemerkungen Kimmels hatten bereits im September zu einer kurzzeitigen Sendepause geführt, nachdem eine unzutreffende Einordnung eines Täters erfolgt war.

    In Summe zeigt der Fall, wie politische Konflikte regulatorische Interventionen auslösen können und damit direkte wirtschaftliche Folgen für Medienkonzerne und deren Partner haben — ein Szenario, das strategische Antworten in den Bereichen Recht, Public Affairs und Krisenkommunikation erfordert.



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