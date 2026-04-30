🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industrierecycler Befesa will auch 2026 beim Gewinn zulegen

    Industrierecycler Befesa will auch 2026 beim Gewinn zulegen
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat zum Jahresstart trotz eines Umsatzrückgangs und erschwerter Rahmenbedingungen mehr verdient als noch im Vorjahr. Das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet sich nun auch für das Gesamtjahr einen Gewinnanstieg aus. So soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026 um mindestens drei bis zu elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro anwachsen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dabei geht Befesa von einer Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium, steigenden Volumina in den USA und nur einem moderaten Anstieg der Zinkschmelzlöhne aus. Zudem dürfte im Jahresverlauf das Ertragswachstum an Dynamik gewinnen.

    Das erste Quartal sei von Schwankungen geprägt gewesen, hieß es weiter. Befesa setzte wegen des schwächeren Aluminiumgeschäfts mit rund 285,2 Millionen Euro acht Prozent weniger um als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte aber zugleich von niedrigeren operativen Kosten, höheren Zinkpreisen und einer starken Entwicklung im US-Geschäft. Das operative Ergebnis stieg dadurch im Vergleich um vier Prozent auf 57,9 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um gut elf Prozent auf 20,7 Millionen Euro./tav/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Befesa S.A.!
    Long
    30,70€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,15€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 8,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Befesa

    -1,04 %
    -5,75 %
    +17,69 %
    +7,12 %
    +29,46 %
    -18,54 %
    -43,49 %
    -4,86 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1
    Befesa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 32,80 auf Tradegate (30. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +8,11 %/+38,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Befesa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Industrierecycler Befesa will auch 2026 beim Gewinn zulegen Der Industrierecycler Befesa hat zum Jahresstart trotz eines Umsatzrückgangs und erschwerter Rahmenbedingungen mehr verdient als noch im Vorjahr. Das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet sich nun auch für das Gesamtjahr einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     