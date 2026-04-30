Industrierecycler Befesa will auch 2026 beim Gewinn zulegen
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat zum Jahresstart trotz eines Umsatzrückgangs und erschwerter Rahmenbedingungen mehr verdient als noch im Vorjahr. Das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet sich nun auch für das Gesamtjahr einen Gewinnanstieg aus. So soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026 um mindestens drei bis zu elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro anwachsen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dabei geht Befesa von einer Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium, steigenden Volumina in den USA und nur einem moderaten Anstieg der Zinkschmelzlöhne aus. Zudem dürfte im Jahresverlauf das Ertragswachstum an Dynamik gewinnen.
Das erste Quartal sei von Schwankungen geprägt gewesen, hieß es weiter. Befesa setzte wegen des schwächeren Aluminiumgeschäfts mit rund 285,2 Millionen Euro acht Prozent weniger um als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte aber zugleich von niedrigeren operativen Kosten, höheren Zinkpreisen und einer starken Entwicklung im US-Geschäft. Das operative Ergebnis stieg dadurch im Vergleich um vier Prozent auf 57,9 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um gut elf Prozent auf 20,7 Millionen Euro./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 32,80 auf Tradegate (30. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +8,11 %/+38,14 % bedeutet.
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Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
Befesa mit gutem Ergebnis in 2025. Die niedrigeren Investitionen ermöglichen zukünftig höhere Gewinne. Und die Gewinnentwicklung ist essentiell für die Entwicklung des Aktienkurses. Einziger Schönheitsfleck ist der steigende Zinkschmelzlohn, aber sein Einfluss bleibt bis zur Veröffentlichung der Prognose für 2026 abzuwarten.
So ist es. Gerade laufen Stahltitel super. Der Markt vergisst aber Befesa, die mit Stahlstaub Geschäft machen, dessen Preise auch anziehen werden