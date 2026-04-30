Fielmann erwartet beim Ergebnis 2026 keine großen Sprünge
- Fielmann erwartet Umsatzwachstum und 23% Marge
- Vorlaufkosten drücken Ergebnis trotz Wachstum
- Expansion, KI-Refraktion und ausgebaute Sehtests
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikerkette Fielmann rechnet für das laufende Jahr mit einem weiteren Umsatzwachstum. Investitionen dürften jedoch auf das Ergebnis drücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Wegen der damit verbundenen Vorlaufkosten rechnet Fielmann mit einer bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) auf dem Niveau von rund 23 Prozent, was einem bereinigten Ebitda von etwa 590 Millionen bis 610 Millionen Euro entspricht. Im Vorjahr hatte Fielmann eine entsprechende Marge von 23,8 Prozent erreicht.
Der Umsatz soll 2026 um fünf bis sieben Prozent auf 2,55 Milliarden bis 2,6 Milliarden Euro wachsen. Dabei setzt Fielmann auf eine beschleunigte Expansion und die Einführung von KI-gestützter Refraktions-Technologie in Europa zur Bestimmung von Fehlsichtigkeit, hinzu komme eine deutlich erweiterte Verfügbarkeit von Sehtests in den USA.
Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,3 Prozent auf 613 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda verharrte mit 149 Millionen Euro fast auf dem Vorjahresniveau. Dabei machten Fielmann extreme Wetterereignisse sowohl in Europa als auch im Norden der USA zu schaffen, die zeitweise sogar Schließungen von Niederlassungen erforderlich machten./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 43,50 auf Tradegate (30. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -7,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +28,21 %/+32,87 % bedeutet.
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Der Kurs spricht vor den Q1 Zahlen "Bände" viel schlechter geht es ja kaum , innerhalb von ca. 9T minus 10%.
Heute in einer Woche am 30.04. kommen Q1 Zahlen & Prognose, zusammen mit der Bilanzpressekonferenz zum GJ2025.
Fielmann..........es tut sich etwas