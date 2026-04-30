BNP steigert Gewinn überraschend - Ziele bestätigt
- BNP Paribas steigerte Gewinn auf 3,22 Mrd Euro
- Erträge stiegen knapp neun Prozent auf 14 Mrd Euro
- Gewinn übertraf Analystenprognosen dank Aktienhandel
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat zum Jahresauftakt unter anderem dank guter Geschäfte im Handel mit Aktien mehr verdient als vor einem Jahr. Zudem übertraf der Gewinn die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich stieg der Überschuss im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn auf Vorjahreshöhe von rund 2,9 Milliarden Euro gerechnet. Die Erträge legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 89,00 auf Tradegate (30. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,57 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 97,71 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,180 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +7,47 %/+43,67 % bedeutet.