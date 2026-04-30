BNP steigert Gewinn überraschend - Ziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 89,00 auf Tradegate (30. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,57 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 97,71 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,180 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +7,47 %/+43,67 % bedeutet.