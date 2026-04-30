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    KION: Auftragsschub & Gewinnsprung - 35% ZIKOO‑Einstieg und KI‑Deals

    KION: Auftragsschub & Gewinnsprung - 35% ZIKOO‑Einstieg und KI‑Deals
    Foto: Arne Dedert - dpa

    KION hat Ende April gleich zwei Signale an den Markt gesendet: Eine Stimmrechtsmitteilung belegte, dass der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. seine direkten Stimmrechte an KION-Aktien auf 3,19 Prozent erhöht hat (plus 0,03 Prozent über zurückübertragene Wertpapierleihe; Gesamtsumme 3,22 Prozent; Schwellenberührung 22.04.2026). Laut Mitteilung liegen keine besonderen Beherrschungsverhältnisse vor; Amundi firmiert als eigenständiger Mitteilungspflichtiger.

    Wesentlichere Relevanz für Anleger hat die Quartalsmitteilung der KION Group zum Auftakt 2026: Der Auftragseingang kletterte konzernweit um 10,3 Prozent auf 2,985 Mrd. Euro, getragen von einem kräftigen Zuwachs im Segment Intelligent Automation Solutions (+25,9 % auf 951,2 Mio. €) und einem moderaten Anstieg im klassischen Industrial Trucks & Services-Bereich (+4,2 % auf 2,041 Mrd. €). Die Zahl bestellter Fahrzeuge legte um 11,3 Prozent zu.

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    Der Umsatz blieb im Konzern mit 2,771 Mrd. € nahezu stabil gegenüber dem Vorjahr (−0,6 %). Segmentintern gab es allerdings Verschiebungen: Industrial Trucks & Services verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4,9 % auf 2,012 Mrd. €, während Intelligent Automation Solutions ein Wachstum von 11,7 % auf 768,1 Mio. € erzielte — getrieben vom Projektgeschäft und der E‑Commerce‑Nachfrage.

    Operativ verbesserte KION die Profitabilität: Das bereinigte EBIT stieg auf 205,2 Mio. € (+5,0 %) bei einer bereinigten EBIT‑Marge von 7,4 Prozent (Q1 2025: 7,0 %). Industrial Trucks & Services hielt eine bereinigte Marge von 9,1 % trotz leichtem Margendruck; Intelligent Automation verbesserte seine Marge auf 6,0 % durch höhere Projektbeiträge. Das Konzernergebnis drehte deutlich von −46,9 Mio. € auf +92,2 Mio. €, und der Free Cashflow wurde auf 47 Mio. € gesteigert.

    Strategisch baut KION sein Automatisierungs-Ökosystem aus: Mit einer signifikanten Beteiligung von 35 Prozent steigt das Unternehmen bei dem chinesischen Lagerrobotik-Anbieter ZIKOO Robotics ein, um das Portfolio für Palettenlagerung und fahrerlose Robotik zu erweitern.

    Trotz des positiven Starts bestätigt der Vorstand die Prognose für 2026 (Umsatz 11,4–12,3 Mrd. €, bereinigtes EBIT 850–1.040 Mio. €, Free Cashflow 430–570 Mio. €). KION weist zugleich auf Risiken durch den Iran‑Konflikt hin — insbesondere steigende Energie-, Transport- und Materialkosten — und betont bereits umgesetzte Maßnahmen zur Dämpfung dieser Effekte. CEO Rob Smith hebt die gestiegene Widerstandsfähigkeit des Geschäfts hervor sowie Fortschritte in Partnerschaften mit Siemens, NVIDIA und Accenture zur Entwicklung KI-gestützter Lösungen für Kunden.



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    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,25 % und einem Kurs von 45,99EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



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