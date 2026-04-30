BYD Aktie fällt um -3,16 % - 30.04.2026

Mit einer Performance von -3,16 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,33 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +3,86 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,09 % 1 Monat -4,38 % 3 Monate +6,33 % 1 Jahr -20,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD: Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Entwicklungen. Ein U9 Extreme auf der Beijing Auto Show wird als positives Signal gesehen, China-Wachstumsschwäche und schwacher Free Cash Flow bleiben dagegen Thema. Bloomberg-Konsensus verfehlte Umsatz (150,2 Mrd RMB vs. 140,4), EBITDA-Marge ca. 19–20% mit höherem Exportanteil; Trailing-EBITDA ca. 8,6x. Subventionsimpulse (Abwrack-/Umweltprämien) und das BYD-Ökosystem prägen die Diskussion.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,52 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,39 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,23 %. Tesla notiert im Minus, mit -1,13 %. Xylem legt um +0,18 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,91 %. Stellantis notiert im Plus, mit +2,60 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.