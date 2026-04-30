Xiaomi Aktie fällt um -2,73 % - 30.04.2026

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -2,73 % auf 3,1705€ gefallen. Das sind -0,0890 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,1705€, mit einem Minus von -2,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -17,56 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -6,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -28,02 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,76 % 1 Monat -11,26 % 3 Monate -17,56 % 1 Jahr -43,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Frage, ob Xiaomi langfristig über IoT-Margen hinaus wächst oder die Kosten auf Konzernebene das Bild dominieren; der Kurs liegt grob bei 3,0–3,3 €. Die Diskussion bewertet vorsichtiger als manche Langfristaussagen. Prognosen reichen von ca. 5 € bis 15 € in acht Jahren, sofern Automarkt, Ökosystem und Skaleneffekte greifen. Kritiker fordern belastbare Belege statt Einzelkennzahlen.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,57 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Alphabet notiert im Plus, mit +6,66 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,03 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.