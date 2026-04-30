Mayr‑Melnhof trotzt Gegenwind: Margen ex‑TANN steigen, Aktienrückkauf OK

Das Management betont, dass sich das Marktumfeld weiter als schwierig darstellt: verhaltene Konsumnachfrage, strukturelle Überkapazitäten und intensiver Wettbewerb drücken auf Preise und Mengen. Zusätzliche Belastungen entstanden ab März durch die Eskalationen im Nahen Osten, die insbesondere Energie‑, Transport‑ und Chemiekosten nach oben trieben und für deutliche Ergebnisrisiken im Jahresverlauf sorgen können. Demgegenüber wirkten sich die Maßnahmen des konzernweiten Fit‑For‑Future‑Programms positiv aus. MM führt operative Fortschritte, Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen als Treiber der Stabilisierung an.

Mayr‑Melnhof präsentiert ein robustes erstes Quartal 2026 trotz Gegenwinds: In einem Trading Statement für Q1 informiert der Verpackungs‑ und Kartonhersteller, dass die Ergebnisentwicklung auf Pro‑forma‑Basis ohne die verkaufte TANN‑Gruppe weitgehend stabil blieb. Konzernweit sanken die berichteten Umsatzerlöse auf 927,5 Mio. EUR (Q1 2025: 1.042,6 Mio. EUR) und das bereinigte EBITDA auf 104,1 Mio. EUR (119,3 Mio. EUR). Maßgeblich beeinflusst sind diese Werte durch die Entkonsolidierung von TANN. Exklusive TANN verringerten sich die Umsätze moderat um 5,9 %, das bereinigte EBITDA blieb mit 104,1 Mio. EUR nahezu unverändert (-0,7 %) und das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 5,6 % auf 49,1 Mio. EUR. Auf Pro‑forma‑Basis verbesserten sich EBITDA‑ und Operating‑Margin um jeweils rund 58–59 Basispunkte auf 11,2 % bzw. 5,3 %.

Segmentiert zeigte sich eine differenzierte Entwicklung: MM Food & Premium Packaging hielt die bereinigte Operating‑Margin trotz geringerer Absatzmengen dank konsequenter Kostdisziplin auf solidem Niveau. MM Pharma & Healthcare Packaging verbesserte das Ergebnis durch Effizienzmaßnahmen. MM Board & Paper sicherte die Mengen des Vorjahres und erreichte hohe Maschinenauslastung, wodurch das Ergebnis leicht über dem Vorjahr lag.

Weitere Neuigkeiten: Der Aufsichtsrat verlängerte das Vorstandsmandat von Roman Billiani (MM Food & Premium Packaging) für die Periode 01.05.2027–30.04.2030, was Kontinuität auf Führungsebene signalisiert. Die Hauptversammlung ermächtigte den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals (Laufzeit 30 Monate) und gestattete weitreichende Veräußerungs‑ und Einziehungsoptionen. Aktionäre sollten die erhöhte Unsicherheit durch geopolitische Kostenrisiken im Blick behalten; die Kapitalmaßnahmen und Managementkontinuität stärken hingegen die Handlungsfähigkeit des Konzerns.

Investoren dürften die Stabilität der Profitabilität ex TANN und die Margenverbesserung positiv aufnehmen; kritisch bleibt jedoch die kurzfriste Volatilität bei Energie‑ und Transportkosten sowie die Gefahr anhaltender Preiserosion im Papiermarkt. Die Rückkaufermächtigung verschafft dem Vorstand Flexibilität zur Kapitalverwendung — von Kursstütze bis Konsolidierung der Kapitalstruktur — und kann als Zeichen von Vertrauen in die Cash‑Generierung verstanden werden. Insgesamt bleibt die Bilanz robust, das Jahresziel jedoch stark von externen Faktoren abhängig. Der Ausblick hängt damit stärker denn je an den Maßnahmen.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 79,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.