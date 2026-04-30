🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPyramid AktievorwärtsNachrichten zu Pyramid
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pyramid: Weg frei für Erholung

    Die Pyramid AG profitiert weiterhin von einer grundsätzlich hohen Nachfrage nach IT-Infrastruktur, insbesondere im Umfeld datenintensiver Anwendungen. Ein im Schlussquartal 2025 abgeschlossener Rahmenvertrag über die Lieferung von KI-fähigen Hochleistungsservern unterstreicht das Potenzial: Über mehrere Jahre hinweg soll daraus ein Umsatz im dreistelligen Millionenbereich entstehen.

    Allerdings verläuft die operative Umsetzung bislang langsamer als ursprünglich erhofft. Hintergrund ist der anhaltende Investitionsboom im KI-Sektor, der die Preise für zentrale Komponenten wie GPUs deutlich nach oben getrieben hat. In einzelnen Fällen wird deshalb mit der Auslieferung gewartet, um Kostennachteile zu vermeiden.

    Unabhängig davon bleibt die Nachfrage robust. Neue Kunden konnten hinzugewonnen werden, was sich auch in den jüngsten Zahlen widerspiegelt: Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang um 70 Prozent auf 26,9 Mio. Euro. Für das laufende Jahr stellt das Management ein Umsatzwachstum zwischen 16 und 24 Prozent in Aussicht.

    Beim Ergebnis soll es nach dem schwachen Vorjahr zu einer deutlichen Erholung kommen. Das EBITDA, das 2025 unter massiv gestiegenen Einkaufspreisen gelitten hatte, soll mindestens auf 4,2 Mio. Euro zulegen und im besten Fall 4,7 Mio. Euro erreichen.

    Die Belastungen aus der schwachen Profitabilität haben im vergangenen Jahr auch die Liquidität reduziert, die zwischenzeitlich auf rund 2 Mio. Euro gefallen war. Gleichzeitig begrenzte ein laufender Kredit aus früheren Akquisitionen den finanziellen Handlungsspielraum zusätzlich.

    Mit einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung konnte das Unternehmen jedoch rund 5,5 Mio. Euro frisches Kapital einwerben und damit die finanzielle Situation spürbar verbessern. Dies eröffnet wieder mehr Flexibilität, etwa für den gezielten Aufbau von Vorräten zu attraktiven Konditionen.

    Der vergleichsweise niedrige Ausgabepreis der neuen Aktien von 1,38 Euro hat die Notierung zunächst belastet. Sollte es jedoch gelingen, die hohe Nachfrage in steigende Erlöse und eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu überführen, erscheint eine Stabilisierung mit anschließender Aufwärtsbewegung durchaus möglich.

    (aktien-global.de, erstellt 30.04.26, 7:58 Uhr, veröffentlicht 30.04.26, 8:08 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,83 % und einem Kurs von 1,25EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pyramid: Weg frei für Erholung Die Pyramid AG profitiert weiterhin von einer grundsätzlich hohen Nachfrage nach IT-Infrastruktur, insbesondere im Umfeld datenintensiver Anwendungen. Ein im Schlussquartal 2025 abgeschlossener Rahmenvertrag über die Lieferung von KI-fähigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     