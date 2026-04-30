clearvise AG: Profitabilität 2025 gesteigert & Portfolio weiter optimiert
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen verzeichnete der Konzern 2025 deutliche Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Stromproduktion und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.
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- Konzernumsatz 2025 stieg um 12,6 % auf 40,7 Mio. EUR (inkl. Ausgleichszahlungen); ohne Kompensationen 37,7 Mio. EUR (+4,5 %).
- Bereinigtes EBITDA verbesserte sich um 11,5 % auf 25,6 Mio. EUR.
- Stromproduktion einschließlich vergüteter Abregelungen erhöhte sich um 16,5 % auf 514 GWh (gemessene Produktion 455,7 GWh; Wind 291,6 GWh, PV 164,1 GWh).
- Operativer Cashflow stieg deutlich auf 26,3 Mio. EUR; Fremdkapital wurde um insgesamt 24 Mio. EUR zurückgeführt.
- Eigenkapitalquote sank auf 35 % (2024: 42 %) infolge planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen (außerplanmäßige Abschreibungen = 2,8 % der Bilanzsumme); Vorstand schlägt vorerst keine Dividendenausschüttung vor.
- Ausblick 2026: Stromproduktion 554–584 GWh; erwarteter Umsatz 44,2–46,5 Mio. EUR; bereinigtes EBITDA 26,7–28,7 Mio. EUR; strategischer Fokus als YieldCo auf Portfoliooptimierung, operative Exzellenz, Hedging, Batteriespeicher und Repowering.
Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
+2,16 %
-2,87 %
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