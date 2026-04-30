ITM Power - Aktie gewinnt kräftig - 30.04.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,35 % auf 1,7710€. Damit gewinnt die Aktie +0,0900 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +13,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,7710€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +119,23 % bei ITM Power.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +2,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +130,13 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +128,21 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,63 % 1 Monat +130,13 % 3 Monate +119,23 % 1 Jahr +344,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur ITM Power-Aktie um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Kernpunkte: Kursrichtung Richtung 2 Euro, Debatte über Short-Positionen und institutionelle Nachfrage; Fundamentales: Umsatzprognosen 3,4–3,8 Mrd., Verschuldung ca. 2,6 Mrd.; Marktwert ca. 64 Mrd. Zudem Thema PEM-Elektrolyseure, Konkurrenz (Bloom) und ein Morgan-Stanley-Upgrade auf Overweight mit Ziel 170 Pence.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 688 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,84 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,18 %. Siemens Energy verliert -1,31 %

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.