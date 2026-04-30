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    Goldman Sachs rutscht unter 5% bei Siltronic – Derivate steuern das Spiel

    Goldman Sachs rutscht unter 5% bei Siltronic – Derivate steuern das Spiel
    Foto: Adobe Stock

    Goldman Sachs hat in einer Reihe von Stimmrechtsmitteilungen Anfang der Woche seine wirtschaftliche Position an der Siltronic AG offengelegt – und dabei innerhalb weniger Tage die gemeldete Gesamtbeteiligung um mehr als einen halben Prozentpunkt verschoben. Die Meldungen, übermittelt durch den EQS-Dienst und veröffentlicht zwischen dem 27. und 28. April, dokumentieren eine Struktur aus nahezu marginalen direkten Stimmrechten und einem deutlich größeren Anteil über derivative Instrumente.

    Konkret zeigen die Mitteilungen mit Schwellenberührungen vom 21., 22. und 23. April, dass The Goldman Sachs Group, Inc. seine direkte Stimmenzuweisung an Siltronic konstant bei sehr geringen Werten hielt (zwischen 0,02 % und 0,26 % der Gesamtstimmrechte). Die wirtschaftliche Exponierung resultiert überwiegend aus Instrumenten: offene Rückforderungsansprüche, Nutzungsrechte, Umtauschanleihen, Kaufoptionsscheine und Swaps machen zusammen regelmäßig rund 4,8–5,1 % der Stimmrechte aus. Bei einem ausgewiesenen Gesamtstimmrechtsbestand von 30 Millionen Aktien entsprachen die instrumentell dargestellten Rechte in den gemeldeten Zeiträumen in absoluten Zahlen grob zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Stimmrechten.

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    Wesentlich ist die Entwicklung: Während die Meldung vom 21. April eine kombinierte Beteiligung von 5,22 % auswies und die des 22. April 5,23 %, fiel der gemeldete Gesamtanteil in der Mitteilung mit Schwellenberührung am 23. April auf 4,84 %. Damit rutschte Goldman Sachs kurzzeitig unter die 5‑Prozent‑Schwelle – ein Niveau, das in Regulierung und Marktbeobachtung oft als aufmerksamkeitsstarker Grenzwert gilt. Die Zusammensetzung zeigt, dass Veränderungen nicht primär durch Verkauf direkter Aktien erfolgt sind, sondern durch Anpassungen an derivativen Positionen (u. a. Swaps mit Laufzeiten bis 2036, Kaufoptionsscheine bis 2030 und eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2029).

    Die Mitteilungen betonen zudem, dass Goldman Sachs weder beherrscht wird noch beherrschende Verhältnisse im Sinne der Zurechnung vorliegen; die Angabe einer vollständigen Tochterkettendarstellung unterstreicht die interne Struktur, ohne dass einzelne Tochterfirmen eigene, meldepflichtige Anteile signalisierten.

    Parallel kommentierte das Analysehaus Jefferies den Quartalsbericht von Siltronic: Die Q1‑Zahlen lägen leicht unter den Erwartungen, doch seien Abschreibungen und Wertanpassungen im Rahmen, weshalb Jefferies die Kaufempfehlung („Buy“) mit einem Kursziel von 70 Euro bestätigte. Für Anleger bleibt die Kombination aus nennenswerten derivativen Engagements eines großen Finanzkonzerns und einer stabilen Analystenmeinung ein Argument, die weiteren Meldeereignisse und die operative Entwicklung des Waferherstellers aufmerksam zu verfolgen.



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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 73,85EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



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