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    Besonders beachtet!

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    Meta Platforms (A) Aktie stürzt brutal ab -7,29 % - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -7,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie stürzt brutal ab -7,29 % - 30.04.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Meta Platforms (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,29 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Meta Platforms (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,18 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -7,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Meta Platforms (A) einen Rückgang von -5,69 %.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,34 %
    1 Monat +15,84 %
    3 Monate -12,18 %
    1 Jahr +10,72 %
    Stand: 30.04.2026, 08:12 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Bil. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, Viavi Solutions & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,39 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,19 %.

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    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -6,74 %
    -7,46 %
    +15,84 %
    -12,18 %
    +10,72 %
    +141,95 %
    +98,73 %
    +417,30 %
    +1.671,83 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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