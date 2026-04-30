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    AUTO1-HV 2026: Pietzner nominiert, 2 Mrd. Kapital & höhere Vergütung

    AUTO1-HV 2026: Pietzner nominiert, 2 Mrd. Kapital & höhere Vergütung
    Foto: Autohero

    Die AUTO1 Group SE hat zentrale Beschlüsse und Personalvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung am 4. Juni 2026 angekündigt. Der Aufsichtsrat nominierte Jörg Pietzner, Managing Director und Head of Group Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse AG, zur Wahl in das Gremium; er folgt auf Sylvie Mutschler‑von Specht, die nach mehr als fünf Jahren ausscheidet. Zur Wiederwahl empfohlen werden zudem Martine Gorce Momboisse und Lars Santelmann. Pietzner bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Banking, Rechnungswesen, Risikomanagement und Corporate Governance mit und soll die Finanzkompetenz des Aufsichtsrats stärken.

    Die Hauptversammlung wird erneut virtuell ohne physische Präsenz abgehalten; das passwortgeschützte Eventportal wird voraussichtlich ab dem 15. Mai freigeschaltet. Record Date ist der 13. Mai 2026; Anmeldeschluss für Aktionäre ist der 28. Mai. Abstimmungen erfolgen elektronisch per Briefwahl oder über weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

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    Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen u. a. die Offenlegung und Zugänglichmachung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, die Verwendung des Bilanzgewinns (Vortrag in neue Rechnung: EUR 35.006.405,70), Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung (jeweils vorgeschlagen: KPMG AG) sowie die Billigung des Vergütungsberichts 2025.

    Bedeutend sind die vorgeschlagenen Satzungsänderungen und Kapitalermächtigungen: Der Vorstand soll bis zum 3. Juni 2031 Wandel‑ und/oder Optionsschuldverschreibungen im Nennbetrag von bis zu EUR 2 Mrd. ausgeben dürfen; hierfür ist ein neues bedingtes Kapital 2026 für bis zu 22.145.650 Aktien (≈10 % des Grundkapitals) vorgesehen. Zugleich wird eine gegenseitige Anrechnung mit dem bestehenden genehmigten Kapital 2024/I vorgeschlagen, sodass eine Gesamtobergrenze von 90.277.639 Aktien gilt. Die neue Ermächtigung verzichtet auf Sacheinlagen und enthält Verwässerungsschutzklauseln; das Volumen ist gegenüber früheren Ermächtigungen deutlich reduziert.

    Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung: Ab 1. Januar 2026 sind jährliche Festvergütungen von EUR 80.000 für einfache Mitglieder, EUR 240.000 für den Vorsitzenden und EUR 160.000 für den stellvertretenden Vorsitzenden geplant; zusätzliche Ausschussvergütungen sowie Teilnahmehonorare (EUR 1.000 bei Inlandsanreise, EUR 2.000 bei Auslandsanreise) sind vorgesehen. Zusätzlich werden Satzungsänderungen zu elektronischen Aktien, zum Nachweis des Anteilsbesitzes und zur Online‑Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern vorgeschlagen.

    Die AUTO1 Group, 2012 gegründet, bezeichnet sich als führende europäische Gebrauchtwagen‑Plattform; 2025 erzielte das Unternehmen 8,2 Mrd. EUR Umsatz, verkaufte 842.000 Fahrzeuge und beschäftigte rund 8.600 Mitarbeitende. Der Aufsichtsrat betont Kontinuität durch eine gestaffelte Amtszeitstruktur; Aktionäre können Gegenanträge und Fragen über das Eventportal einreichen. Die Abstimmungsempfehlungen des Aufsichtsrats sind online verfügbar, kostenlos.



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    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 18,11EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



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