Softing verwässert Stimmrechte: Trier 23,6% – Widmann fällt auf 9,6%

Die Änderung ist Folge einer Kapitalmaßnahme – konkret der Ausgabe von Bezugsaktien –, die zu einer Verwässerung der Anteile geführt hat und damit Schwellenwerte für meldepflichtige Beteiligungen beeinflusste. In der Folge meldeten mehrere am WpHG meldepflichtige Anteilseigner ihre angepassten Beteiligungsquoten.

Softing AG hat Ende April 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG aktualisiert und damit für Transparenz über die Kapitalstruktur gesorgt: Zum Stichtag 26.04.2026 erhöhte sich die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 10.918.469 (Veröffentlichung 27.04.2026). Angaben zu Mehrstimmrechten wurden mit null ausgewiesen; zudem sind nach den Mitteilungen keine verwässernden Finanzinstrumente (Optionsrechte etc.) angegeben.

Alois Widmann (geb. 17.03.1960) meldete am 29.04.2026, dass er 1.047.000 Stimmrechte (direkt) hält. Dies entspricht nach der Neuberechnung 9,59 % der Stimmrechte; in der noch vor der Kapitalmaßnahme veröffentlichten letzten Mitteilung war sein Anteil mit 14,98 % angegeben. Die Verringerung seines prozentualen Anteils ist demnach primär auf die erhöhte Gesamtzahl der Stimmrechte zurückzuführen, nicht auf einen dokumentierten Aktienverkauf; Widmann führt keine zugerechneten Stimmrechte nach § 34 WpHG an.

Ebenfalls betroffen ist die Trier-Struktur: Für Gerhard Hönig (geb. 21.03.1956) wurde am 29.04.2026 im Rahmen einer Stimmrechtsmitteilung angegeben, dass der über die Trier Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG gehaltene Bestand sich auf insgesamt 2.572.832 Stimmrechte beläuft (4.000 direkt, 2.568.832 zugerechnet). Dies entspricht 23,56 % der Stimmrechte nach der Kapitalmaßnahme; zuvor war ein Anteil von 25,30 % ausgewiesen. In der Meldung wird die Besitzstruktur innerhalb der Trier-Gruppe offengelegt (Trier Familienstiftung, Trier Asset Management etc.), wobei die Zugehörigkeit der zugerechneten Stimmrechte angezeigt wird.

Die Veröffentlichungen erfolgten über den EQS-News-Service (27./29.04.2026) und erfüllen die gesetzlichen Transparenzpflichten nach §§ 40, 41 WpHG. Für Investoren bedeutet die Neuaufstellung der Stimmrechtsbasis, dass Beteiligungsquoten – und damit meldepflichtige Schwellen – sich verändern können, ohne dass es zu tatsächlichen Aktienkäufen oder -verkäufen kommen muss. Marktteilnehmer sollten die Folgen der Kapitalmaßnahme auf Stimmrechtsverhältnisse und Unternehmensführung beobachten, da ein Großaktionär wie die Trier-Gruppe weiterhin einen relevanten Block von über 20 % hält, während einzelne Minderheitspositionen durch die Verwässerung an relativer Bedeutung verloren haben.

Die Softing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 2,98EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.