Qualcomm Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Qualcomm. Sie steigt um +11,80 % auf 149,48€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +4,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 149,48€, mit einem Plus von +11,80 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Qualcomm einen Gewinn von +18,61 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +29,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,56 % gewonnen.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,70 % 1 Monat +36,13 % 3 Monate +18,61 % 1 Jahr +13,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Qualcomm Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Qualcomm-Aktie. Die Diskussion dreht sich um intraday-Volatilität (Spitzen um 144 €, Abwärtsbewegungen bis ca. 126 €), technische Bewertungen und Fundamentaldaten nach zuletzt gemeldeten Zahlen. Viele rechnen mit einer starken Reaktion auf die kommenden Ergebnisse (Mi., 22 Uhr). Vergleiche mit US-Indizes/Höhen und Konkurrenten wie Intel werden geführt. Hoffnung auf AI‑Chips, Skepsis wegen jahrelanger Enttäuschungen; Dividende als Ausstiegsgrund; Geduld wird betont.

Informationen zur Qualcomm Aktie

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,50 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,43 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,71 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.