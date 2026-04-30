Alphabet Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 30.04.2026

Die Alphabet Aktie konnte bisher um +6,66 % auf 319,55€ zulegen. Das sind +19,95 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +0,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 319,55€, mit einem Plus von +6,66 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Alphabet Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alphabet um +19,73 % gewonnen.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,56 % 1 Monat +35,13 % 3 Monate +14,11 % 1 Jahr +128,53 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:14 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Bil. € wert.

Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden …

Alphabet übertrifft die Erwartungen, doch der eigentliche Paukenschlag sind die Ausgaben für KI: Bis zu 190 Milliarden US-Dollar sollen bis 2026 fließen, 2027 sogar noch mehr. Die Details.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,58 %. Apple notiert im Minus, mit -0,41 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,39 %. Meta Platforms (A) verliert -7,04 % Tencent notiert im Minus, mit -0,58 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.