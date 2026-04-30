🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    Besonders beachtet!

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF Laser & Electronics Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -10,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 30.04.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -10,34 % auf 16,900 gefallen. Das sind -1,950  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,88 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +148,35 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +20,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +199,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +234,22 % gewonnen.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,06 %
    1 Monat +199,21 %
    3 Monate +148,35 %
    1 Jahr +119,44 %
    Stand: 30.04.2026, 08:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Neubewertung durch einen Indexaufstieg mit daraus resultierender Dynamik, das bevorstehende Q1‑Ergebnis, bullishe Nutzererwartungen sowie Gegenstimmen, die eine starke Korrektur (>30%) befürchten. Diskutiert werden Bewertungslimits durch Marktkapitalisierung und eine mögliche deutliche Re‑Rating‑Chance, falls die Glass‑Substrat‑Story bestätigt wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,99 Mio. € wert.

    LPKF startet 2026 kraftvoll und erfolgreich durch


    Trotz Gegenwind im Markt startet LPKF solide ins Jahr 2026, senkt Kosten, treibt Zukunftstechnologien voran und legt damit die Basis für profitables Wachstum bis 2028.

    LPKF Kicks Off 2026 with Strong Momentum


    LPKF enters 2026 in transition: solid orders and cost cuts offset weak solar sales, while new laser and packaging solutions aim to drive profitable growth by 2028.

    LPKF startet robust ins Jahr 2026


    EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung LPKF startet robust ins Jahr 2026 30.04.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   LPKF startet robust …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -8,54 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,87 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -12,20 %
    +20,06 %
    +199,21 %
    +148,35 %
    +119,44 %
    +91,66 %
    -15,92 %
    +160,56 %
    +43,90 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! LPKF Laser & Electronics Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 30.04.2026 Am 30.04.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -10,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     