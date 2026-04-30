LPKF Laser & Electronics Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 30.04.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -10,34 % auf 16,900€ gefallen. Das sind -1,950 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,88 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +148,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +20,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +199,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +234,22 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,06 % 1 Monat +199,21 % 3 Monate +148,35 % 1 Jahr +119,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Neubewertung durch einen Indexaufstieg mit daraus resultierender Dynamik, das bevorstehende Q1‑Ergebnis, bullishe Nutzererwartungen sowie Gegenstimmen, die eine starke Korrektur (>30%) befürchten. Diskutiert werden Bewertungslimits durch Marktkapitalisierung und eine mögliche deutliche Re‑Rating‑Chance, falls die Glass‑Substrat‑Story bestätigt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,99 Mio. € wert.

Trotz Gegenwind im Markt startet LPKF solide ins Jahr 2026, senkt Kosten, treibt Zukunftstechnologien voran und legt damit die Basis für profitables Wachstum bis 2028.

LPKF enters 2026 in transition: solid orders and cost cuts offset weak solar sales, while new laser and packaging solutions aim to drive profitable growth by 2028.

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung LPKF startet robust ins Jahr 2026 30.04.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. LPKF startet robust …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -8,54 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,87 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.