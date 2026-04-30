Stabilus setzt Aktienrückkauf fort – Union Investment knackt 5%-Schwelle

Mit diesen Käufen erhöht sich die seit Beginn des Rückkaufprogramms am 15. Januar 2026 zurückerworbene Stückzahl auf bislang 284.080 eigene Aktien. Stabilus verweist auf ergänzende Angaben zum Programm auf der Investor-Relations-Website; formal erfolgte die Veröffentlichung der Zwischenmeldung gemäß den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und der delegierten Verordnung Nr. 2016/1052.

Stabilus SE hat im Zuge seines Aktienrückkaufprogramms 2025 in der Handelswoche vom 20. bis 24. April 2026 insgesamt 24.150 eigene Aktien zurückerworben. An den fünf Handelstagen wurden täglich jeweils 4.830 Stück über ein von Stabilus beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im Xetra-Handel gekauft. Die durchschnittlichen Tageskurse bewegten sich zwischen 17,1352 EUR und 17,6635 EUR; der gewichtete Durchschnittspreis für die gesamte Periode lag bei rund 17,35 EUR. Das in dieser Woche aufgewendete Bruttovolumen betrug insgesamt etwa 419.045 EUR.

Parallel sorgt eine Stimmrechtsmitteilung für Aufmerksamkeit: Union Investment Privatfonds GmbH hat – so die Meldung vom 29. April 2026 – am 28. April die Schwelle von fünf Prozent der Stimmrechte an Stabilus überschritten. Konkret werden der KVG insgesamt 1.250.607 Stimmrechte zugerechnet, was einem Anteil von 5,06 Prozent an der gemeldeten Gesamtzahl der Stimmrechte von 24.700.000 entspricht. In der letzten Mitteilung war der Anteil noch mit 4,11 Prozent ausgewiesen. Laut Meldung handelt es sich um eine Zurechnung nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes; Instrumente im Sinne der Meldevorschriften spielen dabei keine Rolle.

Bedeutung und Einordnung: Das fortgesetzte Aktienrückkaufprogramm signalisiert, dass der Vorstand von Stabilus in Teilen der eigenen Aktien eine sinnvolle Kapitalallokation sieht – klassische Motive sind die Stärkung des Ergebnisses je Aktie, die Nutzung von Überschussliquidität oder die Optimierung der Kapitalstruktur. Käufe über Xetra deuten zudem auf eine reguläre, marktkonforme Umsetzung hin. Die Überschreitung der Meldepflicht-Schwelle durch Union Investment könnte als Zeichen institutionellen Interesses interpretiert werden; bei mehr als fünf Prozent besteht erhöhte Transparenzpflicht und potenziell auch Einfluss auf die Stimmrechtslandschaft. Beide Mitteilungen wurden ordnungsgemäß nach regulatorischen Vorgaben veröffentlicht.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 17,02EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.