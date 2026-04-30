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    Peking stoppt Meta‑Übernahme von Manus – Milliarden‑Deal geplatzt

    Peking stoppt Meta‑Übernahme von Manus – Milliarden‑Deal geplatzt
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Peking hat die geplante Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta gestoppt und die Parteien angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) teilte mit, die staatliche Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal untersagt. Manus, dessen Wurzeln in China liegen und das später nach Singapur verlegt wurde, entwickelt sogenannte KI‑Agenten — Programme, die über einfache Frage-Antwort-Funktionen hinausgehen und mit minimalem menschlichen Eingriff komplexe Aufgaben erledigen sollen. Medienberichten zufolge belief sich das Geschäft, das im Dezember bekannt wurde, auf mehr als zwei Milliarden Dollar. Während der Prüfungsphase seien nach Angaben von Berichten zeitweise leitende Manager an der Ausreise aus China gehindert worden; unter ihnen soll sich auch Mitgründer Xiao Hong befunden haben.

    Die Entscheidung Pekings ist symptomatisch für ein Umfeld, in dem technologische Souveränität und nationale Sicherheit zunehmend Vorrang vor wirtschaftlicher Offenheit haben. KI gilt als strategische Schlüsseltechnologie; deshalb wertet die Regierung in Peking offenbar selbst High‑Tech‑Transaktionen mit ausländischer Beteiligung als potenziell sicherheitspolitisch riskant. Für internationale Konzerne wie Meta erhöht dies das regulatorische Risiko bei Akquisitionen, die vormals als reine Geschäftsentscheidungen galten. Mögliche Folgen reichen von Verzögerungen und erhöhten Transaktionskosten bis hin zu gescheiterten Übernahmen und einer Neubewertung der Investitionsstrategien für den chinesischen Markt.

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    Für Manus und vergleichbare Start-ups bedeutet das erhöhte Unsicherheit: Gründer, die in China gegründet haben, könnten Rückverlagerungen, verschärfte Compliance-Kosten oder Schwierigkeiten bei internationalen Exit‑Strategien erleben. Für Investoren signalisiert der Fall, dass geopolitische Erwägungen zunehmend Einfluss auf Bewertungen und Liquiditätsoptionen nehmen.

    Trotz dieses Rückschlags für Meta blieb das kurzfristige Marktumfeld offenbar robust: Das Analysehaus Jefferies bestätigte die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 1.000 US‑Dollar und bewertete die Aktien als „Buy“. Brent Thill verwies auf überraschend starke Signale vom Werbemarkt und ein Rekordwachstum im ersten Quartal — das stärkste seit fünf Jahren — auch wenn der Ausblick auf das zweite Quartal konjunkturell gedämpft sein könnte. Anleger müssten daher zwischen der operativen Erholung von Meta und den geopolitischen Risiken abwägen.

    Insgesamt zeigt die Entwicklung: Technologischer Fortschritt und internationale Kapitalflüsse stehen zunehmend im Spannungsfeld geopolitischer Interessen. Für globale Tech‑Transaktionen dürfte ein härteres regulatorisches Klima zur neuen Normalität werden.



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