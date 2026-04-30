Peking stoppt Meta‑Übernahme von Manus – Milliarden‑Deal geplatzt

Peking hat die geplante Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta gestoppt und die Parteien angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) teilte mit, die staatliche Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal untersagt. Manus, dessen Wurzeln in China liegen und das später nach Singapur verlegt wurde, entwickelt sogenannte KI‑Agenten — Programme, die über einfache Frage-Antwort-Funktionen hinausgehen und mit minimalem menschlichen Eingriff komplexe Aufgaben erledigen sollen. Medienberichten zufolge belief sich das Geschäft, das im Dezember bekannt wurde, auf mehr als zwei Milliarden Dollar. Während der Prüfungsphase seien nach Angaben von Berichten zeitweise leitende Manager an der Ausreise aus China gehindert worden; unter ihnen soll sich auch Mitgründer Xiao Hong befunden haben. Die Entscheidung Pekings ist symptomatisch für ein Umfeld, in dem technologische Souveränität und nationale Sicherheit zunehmend Vorrang vor wirtschaftlicher Offenheit haben. KI gilt als strategische Schlüsseltechnologie; deshalb wertet die Regierung in Peking offenbar selbst High‑Tech‑Transaktionen mit ausländischer Beteiligung als potenziell sicherheitspolitisch riskant. Für internationale Konzerne wie Meta erhöht dies das regulatorische Risiko bei Akquisitionen, die vormals als reine Geschäftsentscheidungen galten. Mögliche Folgen reichen von Verzögerungen und erhöhten Transaktionskosten bis hin zu gescheiterten Übernahmen und einer Neubewertung der Investitionsstrategien für den chinesischen Markt.

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