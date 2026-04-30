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RTL Group Aktie handelt heute Ex-Dividende. Jetzt kaufen? 30.04.2026
Am heutigen Handelstag muss die RTL Group Aktie bisher Verluste von -6,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RTL Group Aktie.
Die RTL Group ist ein führender europäischer TV- und Streaming-Konzern (u.a. RTL Deutschland, M6). Kerngeschäft: werbefinanzierte Free-TV-Sender, Streaming (RTL+), Content-Produktion (Fremantle) und Vermarktung. Starke Position in Deutschland, Frankreich, Benelux. Hauptkonkurrenten: ProSiebenSat.1, öffentlich-rechtliche Sender, Netflix, Disney+. USP: Kombination aus Reichweite, lokaler Premium-Content und eigener Produktion.
RTL Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026
Die RTL Group Aktie notiert aktuell bei 35,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,45 € entspricht. Aber keine Panik, die Aktie wird heute Ex-Dividende gehandelt. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um -10,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RTL Group einen Anstieg von +5,34 %.
RTL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,80 %
|1 Monat
|-0,56 %
|3 Monate
|-0,82 %
|1 Jahr
|+1,96 %
Stand: 30.04.2026, 08:16 Uhr
🔍 wallstreetONLINE-Community zur RTL Group Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die RTL Group-Aktie: Markttechnisch/finanziell werden Ex-Dividende (30.04.2026) und Abschlag am Kurs diskutiert; Dividendenstrategie (Kauf vor Dividende, Verkauf danach) sowie Kursziele um 28–31 €. Die Beiträge sehen teils Kursdruck nach HV, andere hoffen auf eine Aufwärtsentwicklung durch ARP/Sky-Werke; Sentiment bleibt 50/50.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.
Zur RTL Group Diskussion
Informationen zur RTL Group Aktie
Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,49 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Television Francaise 1 TF1, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,98 %. ProSiebenSat.1 Media notiert im Minus, mit -0,60 %.
RTL Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.