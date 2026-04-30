RTL Group Aktie handelt heute Ex-Dividende. Jetzt kaufen? 30.04.2026

Die RTL Group Aktie notiert aktuell bei 35,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,45 € entspricht. Aber keine Panik, die Aktie wird heute Ex-Dividende gehandelt. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die RTL Group ist ein führender europäischer TV- und Streaming-Konzern (u.a. RTL Deutschland, M6). Kerngeschäft: werbefinanzierte Free-TV-Sender, Streaming (RTL+), Content-Produktion (Fremantle) und Vermarktung. Starke Position in Deutschland, Frankreich, Benelux. Hauptkonkurrenten: ProSiebenSat.1, öffentlich-rechtliche Sender, Netflix, Disney+. USP: Kombination aus Reichweite, lokaler Premium-Content und eigener Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTL Group Aktie damit um -10,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RTL Group einen Anstieg von +5,34 %.

RTL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,80 % 1 Monat -0,56 % 3 Monate -0,82 % 1 Jahr +1,96 %

Stand: 30.04.2026, 08:16 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RTL Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die RTL Group-Aktie: Markttechnisch/finanziell werden Ex-Dividende (30.04.2026) und Abschlag am Kurs diskutiert; Dividendenstrategie (Kauf vor Dividende, Verkauf danach) sowie Kursziele um 28–31 €. Die Beiträge sehen teils Kursdruck nach HV, andere hoffen auf eine Aufwärtsentwicklung durch ARP/Sky-Werke; Sentiment bleibt 50/50.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.

Informationen zur RTL Group Aktie

Es gibt 155 Mio. RTL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,49 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Television Francaise 1 TF1, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,98 %. ProSiebenSat.1 Media notiert im Minus, mit -0,60 %.

RTL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RTL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



