Inflationsschock & Iran-Konflikt: Deutsche Staatsanleihen wanken

Im Zentrum der Nervosität steht eine überraschend deutliche Verschlechterung der Verbraucher-Inflationserwartungen laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB): Die Konsumenten prognostizieren für die kommenden 12 Monate jetzt einen Anstieg der Preise um 4,0 Prozent – nach zuletzt 2,5 Prozent. Besonders kurzfristige Erwartungen legten auffällig zu. Parallel dazu ergab eine weitere EZB-Erhebung, dass Banken ihre Kreditvergabekriterien für Unternehmen zu Jahresbeginn so stark verschärft haben wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Als Verstärker dieser Trends werden geopolitische Belastungen genannt, allen voran der Konflikt mit dem Iran.

Deutsche Staatsanleihen gerieten in dieser Woche weiter unter Druck: Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel mehrfach und notierte zeitweise bei rund 125 bis 124,6 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von etwa 3,06 Prozent auf bis zu 3,11 Prozent anstieg. Marktteilnehmer erklärten die anhaltende Schwäche mit einer Kombination aus gestiegenen Inflationserwartungen, geopolitischen Risiken und einer spürbaren Verknappung der Kreditvergabe in der Eurozone.

Makroökonomische und geopolitische Signale verstärken sich wechselseitig: Neue Drohungen aus Washington gegenüber dem Iran trieben zuletzt die Ölpreise nach oben, was wiederum Inflationssorgen schürte und die Renditen stützte. Daten aus Deutschland deuten darauf hin, dass der Ölpreisschock bereits durchschlägt: Die Verbraucherpreise stiegen im April im Jahresvergleich um 2,9 Prozent nach 2,7 Prozent im März – ein Ergebnis, das zwar den Erwartungen der Volkswirte entsprach, aber die Sensitivität der Märkte gegenüber Energiepreisschocks unterstreicht.

Ökonomen sehen in der Kombination aus schwächerem Wachstum und höherem Preisauftrieb die zentrale Herausforderung für die Geldpolitik. Carsten Brzeski (ING) betont, dass die Eurozone Gefahr laufe, in eine Phase zu geraten, in der die Wirtschaft kaum noch wachse, während die Preise weiter zögen – eine schwierige Ausgangslage für die EZB. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater verweist darauf, dass die Dauer des Inflationsdrucks stark von einer Normalisierung der Schifffahrtswege im Persischen Golf abhänge. Analysten wie Ralf Umlauf (Helaba) erwarten jedoch kurzfristig keine Leitzinsanhebung der EZB; auch die US-Notenbank dürfte ihre Zinsen zunächst unverändert lassen.

Insgesamt bleiben Investoren vorsichtig: Der Bund-Future bewegt sich seit Ende März in einer engen Spanne, Marktakteure warten auf weitere Konjunkturdaten, die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und EZB sowie auf eine Deeskalation im Nahen Osten, bevor sie ihre Positionierung deutlich ändern.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 124,4EUR auf L&S Exchange (30. April 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.