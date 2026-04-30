Türkei lockt Kapital, Trump-Pass polarisiert, Siemens feiert Comeback Alternativen: - "Investorenjagd in Türkei, Trump-Pass & HMS-Glocke: Siemens im Aufwind" - "Steuer-Anreize in Ankara, Trump-Merch & Siemens-Rallye: Chancen & Risiko

Im wirtschaftspolitischen Mittelpunkt steht die Türkei: Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte ein weitreichendes Paket aus steuerlichen Anreizen an, mit dem Ankara sowohl ausländische Investoren als auch zurückkehrende Türken mobilisieren will. Kernpunkte sind eine 20-jährige Steuerbefreiung für im Ausland erzielte Einkünfte von Rückkehrern, erleichterte Repatriierung von im Ausland gehaltenen Vermögenswerten zu vergünstigten Sätzen sowie die geplante Senkung der Körperschaftsteuer für produzierende Exporteure von 25 auf 9 Prozent. Für Firmen im künftigen Istanbuler Finanzzentrum soll gar keine Körperschaftsteuer mehr anfallen. Ergänzt wird das Angebot durch infrastrukturelle Initiativen wie das Terminal-Istanbul-Gründer- und Technologiezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Atatürk-Flughafens. Ökonomisch zielt die Regierung auf eine rasche Stärkung der Binnen- und Außeninvestitionen, Stärkung der Rolle als Energie- und Handelsknotenpunkt sowie Remigration von Kapital. Risiken bleiben jedoch: fiskalischer Spielraum, Nachhaltigkeit der Haushaltspolitik und die Glaubwürdigkeit institutioneller Rahmenbedingungen gegenüber internationalen Investoren.

Die jüngsten Meldungen zeichnen ein Bild geopolitischer Opportunitäten, persönlicher Markenbildung und industrieller Konsolidierung – Themen, die Anleger und Unternehmen gleichermaßen beschäftigen.

Aus den USA kommt ein anderes, politisch-merchandisenderes Signal: Das Außenministerium plant eine limitierte Pass-Ausgabe mit einem Porträt von Präsident Donald Trump zur 250-Jahr-Feier. Die Aktion reiht sich ein in ein Muster, wonach das Präsidialamt bzw. dem Umfeld nahestehende Angebote (Trump Gold Card, TrumpRx) Präsidialbranding kommerziell und symbolisch verankern. Neben PR-Effekten wirft das Debüt Fragen zur politischen Symbolik und zur internationalen Wahrnehmung der US-Institutionen auf – für Unternehmen und Kulturbereiche können derlei Personalisierungen Reputationsrisiken bergen.

Ebenfalls symbolisch, aber diplomatisch, ist die Glocke aus dem britischen U-Boot HMS „Trump“, überreicht von König Charles III. an Donald Trump. Das Geschenk betont transatlantische Bindungen und enthält Anspielungen auf gemeinsame Sicherheitsinteressen, etwa im Kontext der Ukraine-Krise.

Auf Unternehmensseite dominiert das Comeback von Siemens Energy die Schlagzeilen: Nach schweren Jahren rund um Siemens Gamesa verzeichnet die Aktie starke Erholung – angetrieben durch Restrukturierungen, staatliche Unterstützungen und die strategische Bedeutung für Netzinfrastruktur, Gasturbinen und Wasserstoff. Trotz Aussicht auf beträchtliches Wachstum mahnen Analysten Risikoaspekte an: hohe Kapitalintensität, Projektunsicherheiten und ein ambitioniertes Bewertungsniveau. Für Investoren bleibt die Story eine Kombination aus Substanzpotenzial und Timing-Risiko.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 4.565USD auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.