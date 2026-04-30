Kion Group Aktie steigt am 30.04.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kion Group Aktie. Mit einer Performance von +5,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kion Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,21€, mit einem Plus von +5,43 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten Verluste von -24,07 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kion Group -33,59 % verloren.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,12 % 1 Monat +1,59 % 3 Monate -24,07 % 1 Jahr +20,84 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:18 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,03 Mrd. € wert.

KION hat Ende April gleich zwei Signale an den Markt gesendet: Eine Stimmrechtsmitteilung belegte, dass der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. seine direkten Stimmrechte an KION-Aktien auf 3,19 Prozent erhöht hat (plus 0,03 Prozent über …

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat im ersten Quartal eine überraschend hohe Nachfrage verzeichnet. Einige Kunden zogen die Bestellungen angesichts angekündigter Preiserhöhungen vor. So stieg der Auftragseingang im ersten Quartal im Jahresvergleich …

KION starts 2026 with strong momentum: rising orders, solid revenues, higher margins, positive cash flow, and a strategic robotics investment underpin its confirmed outlook.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Jungheinrich und Co.

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.