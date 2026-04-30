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    Besonders beachtet!

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    Münchener Rück Aktie deutlich im Minus - keine Panik - 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Münchener Rück Aktie bisher Verluste von -4,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.

    Besonders beachtet! - Münchener Rück Aktie deutlich im Minus - keine Panik - 30.04.2026
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

    Münchener Rück Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Mit einer Performance von -4,08 % musste die Münchener Rück Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Aber keine Panik, die Aktie handelt heute Ex-Dividende. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Münchener Rück mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,06 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Münchener Rück einen Rückgang von -10,52 %.

    Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,82 %
    1 Monat -3,23 %
    3 Monate -2,06 %
    1 Jahr -17,53 %

    Stand: 30.04.2026, 08:19 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Dividende und Kursverlauf der Münchener Rück. Die HV-Vorlage plant 24,00 EUR Dividende je Aktie; der Ex-Tag dürfte den Kurs belasten. Anleger diskutieren Einstiegschancen rund um 500–540 EUR bzw. 540–556 EUR und beobachten Dividendenabschlag. Fundamentale Sichtweisen (Bilanzgewinn 2025, Dividendenhöhe) sowie technische Kursbereiche werden bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Zur Münchener Rück Diskussion

    Informationen zur Münchener Rück Aktie

    Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,29 Mrd. € wert.

    Unwetterschäden 2025 gesunken

     

    Nach mehreren stürmischen Jahren mit hohen Schäden hat sich die Natur in Deutschland im vergangenen Jahr vergleichsweise friedlich gezeigt: Die Naturkatastrophenschäden sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, wie der Gesamtverband der …

     

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Minus, mit -0,25 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -0,48 %.

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    Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Münchener Rück

    -3,93 %
    -9,82 %
    -3,23 %
    -2,06 %
    -17,53 %
    +44,83 %
    +103,79 %
    +201,28 %
    +1.342,43 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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