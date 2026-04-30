DBAG setzt aufs KI‑Hacking: Minderheitsdeal bei Bug Bounty Schweiz

BBS positioniert sich als Pionier für KI-gestütztes Security-Testing und Ethical Hacking. Kernprodukt ist die SaaS-Plattform „Cyber Resilience Shield“, die unter Einbindung von rund 16.000 geprüften Ethical Hackern und KI-Agenten kontinuierliche, skalierbare Security-Assessments über die gesamte exponierte Angriffsfläche von Unternehmen ermöglicht. Das Angebot zielt darauf ab, fragmentierte Einzellösungen und aufwändige interne Expertise zu ersetzen und liefert neben Testverfahren laufend in den Unternehmenskontext übersetzte Erkenntnisse für Risikomanagement und regulatorische Anforderungen. BBS hat den Übergang von projektbasierten Dienstleistungen zu einem abonnementbasierten Modell mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze bereits vollzogen und ist nach Unternehmensangaben profitabel. Zu den Kunden zählen unter anderem das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) sowie Akteure aus Finanzdienstleistungen, Verteidigung und kritischer Infrastruktur.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat eine Minderheitsbeteiligung an der Schweizer Bug Bounty Switzerland AG (BBS) erworben und damit gezielt ihr Portfolio im wachsenden Cybersecurity-Segment erweitert. Die Investition erfolgt aus Mitteln der eigenen Bilanz im Rahmen der Strategie „Langfristige Beteiligungen“ und soll in eine Kapitalerhöhung fließen, die das weitere Wachstum der Luzerner Plattform finanziert. Lead-Investor ist Direttissima Growth Partners; das Gründerteam von BBS behält die Mehrheit und steuert weiterhin die operative Ausrichtung.

Für die DBAG ist die Transaktion die siebte Beteiligung im Rahmen der Langfristigen-Beteiligungsstrategie, die auf Minderheitsbeteiligungen mit bilanzfinanziertem Halt zielt und damit längere Investitionshorizonte sowie größere strategische Flexibilität ermöglicht. Vorstandssprecher Tom Alzin hebt den von BBS kontrollierten, schwer replizierbaren Orchestrierungsansatz als Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil hervor; Direttissima betont die Kombination aus proprietärem Know-how, profitabler Historie und Marktpotenzial.

Die Marktargumentation stützt sich auf robuste Wachstumsprognosen: Der globale Markt für Cybersecurity-Testing soll laut DBAG mit rund 25 Prozent jährlich von 14,7 Mrd. USD (2024) auf 43,9 Mrd. USD (2029) steigen. Treiber sind verschärfte Regulierung, die zunehmende KI-Nutzung — die Angriffsflächen und Angriffsgeschwindigkeit erhöht — sowie die Verschiebung von punktuellen zu kontinuierlichen Sicherheitslösungen. Vor diesem Hintergrund soll die DBAG mit Direttissima und dem Management die Professionalisierung und internationale Skalierung von BBS vorantreiben, wobei DBAG insbesondere Zugang zum deutschsprachigen und italienischen Markt und Skalierungs-Know-how beisteuert.

Kurzfristig stärkt der Deal DBAGs Profil im Technologie- und Servicesegment; mittel- bis langfristig bietet er potenziell erhebliche Wertsteigerung, wenn BBS internationales Wachstum und wiederkehrende Umsätze weiter ausbaut. Ergänzend vermeldete die DBAG einen fortlaufenden Aktienrückkauf: Zwischen 20. und 24. April wurden 22.500 Aktien erworben; seit März 2025 summiert sich das Programm auf 738.800 zurückgekäufte Papiere.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.