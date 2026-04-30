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    STRABAG: Rekordjahr, Milliarden-Cash & Dividendensprung

    STRABAG hat das Geschäftsjahr 2025 mit Rekordwerten abgeschlossen und seine Position als kapitalstarker Bau‑ und Technologiekonzern gefestigt. Die Leistung stieg um 6 % auf 20,424 Mrd. Euro, der Konzernumsatz um 7 % auf 18,714 Mrd. Euro. Mit einem Auftragsbestand von 31,375 Mrd. Euro – ein Plus von 24 % – verfügt das Unternehmen über eine starke Grundlage für weiteres Wachstum, das vor allem aus den strategischen Wachstumsmärkten Mobilität, Energie, Wasserinfrastruktur und High‑Tech‑Industriebau gespeist wird.

    Operativ verbesserten sich die Margen deutlich: Das EBITDA kletterte um 15 % auf 1,883 Mrd. Euro, die EBITDA‑Marge erreichte erstmals zweistellige 10,1 %. Das EBIT stieg um 17 % auf 1,247 Mrd. Euro, die EBIT‑Marge auf 6,7 % (2024: 6,1 %). Das Konzernergebnis legte um 11 % auf 916 Mio. Euro zu; das Ergebnis je Aktie stieg auf 7,94 Euro. Vor dem Hintergrund der starken Ergebnisentwicklung schlägt der Vorstand eine Dividende von 2,90 Euro je Aktie vor (2024: 2,50 Euro).

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    Die Bilanz weist gestiegene Vermögenswerte und eine robuste Kapitalstruktur aus: Die Bilanzsumme wuchs um 8 % auf 15,846 Mrd. Euro, das Eigenkapital auf 5,684 Mrd. Euro, die Eigenkapitalquote liegt nun bei 35,9 %. STRABAG weist erneut eine Netto‑Cash‑Position von 3,518 Mrd. Euro aus. Der operative Cashflow zog auf 1,803 Mrd. Euro an, während die Investitionstätigkeit aufgrund strategischer Akquisitionen und Aufbauinvestitionen auf -813 Mio. Euro kletterte. Die Finanzierungstätigkeit lag bei -410 Mio. Euro, beeinflusst durch Tilgungen und höhere Ausschüttungen.

    Strategisch setzt STRABAG die Roadmap 2030 konsequent um: Markteintritt in Australien, Ausbau des Wasserinfrastrukturgeschäfts und Investitionen in Building Solutions, Kreislaufwirtschaft und Immobilienportfolios (STRABAG Hold Estate). Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf rund 80.200 Vollzeitäquivalente.

    Risiken bleiben: Ein verspäteter Haushaltsbeschluss in Deutschland, fehlende kommunale Mittel in Österreich sowie Preissteigerungen bei Treibstoff, Gas und Bitumen infolge geopolitischer Spannungen (Iran‑Konflikt) belasten die Perspektive. STRABAG adressiert diese Risiken über lokale Beschaffung, Rahmenverträge und Preisgleitklauseln und betont die Resilienz seines integrierten Geschäftsmodells.

    Für 2026 erwartet der Vorstand eine Leistungssteigerung auf rund 22 Mrd. Euro; die EBIT‑Marge soll in einer Spanne von 5,0–5,5 % liegen. Netto‑Investitionen werden mit maximal 1,4 Mrd. Euro prognostiziert. Insgesamt präsentiert sich STRABAG als gewachsenes, profitableres Unternehmen mit solider Bilanzbasis und klarer strategischer Ausrichtung — trotz makroökonomischer Unsicherheiten.



    STRABAG

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    Die STRABAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 87,50EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



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