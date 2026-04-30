Teladoc Health Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 30.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -12,00 % verliert die Teladoc Health Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Teladoc Health Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,00 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Teladoc Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Telemedizin, das durch innovative Lösungen und umfassende Dienstleistungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutioniert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Teladoc Health Verluste von -3,33 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Teladoc Health Aktie damit um -11,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,78 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -23,95 % verloren.

Teladoc Health Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,22 % 1 Monat +2,78 % 3 Monate -3,33 % 1 Jahr -29,83 %

Informationen zur Teladoc Health Aktie

Stand: 30.04.2026, 08:21 Uhr

Es gibt 180 Mio. Teladoc Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 808,51 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Teladoc Health

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Unitedhealth Group notiert im Minus, mit -1,07 %.

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Ob die Teladoc Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teladoc Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.