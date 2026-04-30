ANDRITZ startet 2026 mit Rekordaufträgen – Hydropower treibt an

Trotz des Auftragsbooms fiel das Umsatzwachstum moderat aus: Der Konzernumsatz stieg um 1,7 % auf 1.790,6 MEUR. Das vergleichbare EBITA verbesserte sich leicht um 1,9 % auf 147,3 MEUR; die entsprechende Marge blieb mit 8,2 % auf Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 91,8 MEUR (+2,9 %). Auch EBITDA und operative Kennzahlen zeigten leichte Verbesserungen (EBITDA 190,2 MEUR; EBITDA-Marge 10,6 %). Währungsbelastungen wirkten dämpfend: Der negative Währungseffekt betrug rund -71,6 MEUR (-4,1 %).

Der steirische Technologiekonzern ANDRITZ hat das erste Quartal 2026 mit einem außergewöhnlich hohen Auftragseingang von 3.597,8 MEUR abgeschlossen und damit das Vorjahresniveau um 54,3 % übertroffen. Treiber war vor allem der Geschäftsbereich Hydropower, der mit 1.876,8 MEUR einen Rekordwert (+229,9 %) verbuchte – maßgeblich durch mehrere mittelgroße Aufträge, darunter das indische Pumpspeicherprojekt Saidongar (3.000 MW) sowie Projekte in Südostasien, Brasilien und Afrika. Vorstandschef Dr. Joachim Schönbeck betont die starke Nachfrage nach Lösungen für erneuerbare Energien, warnt aber zugleich davor, den ungewöhnlich hohen Eingang auf Folgequartale zu übertragen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Segmententwicklung uneinheitlich: Pulp & Paper verzeichnete einen Auftragseingang von 1.005,8 MEUR (+3,2 %) inklusive eines Großauftrags für die größte Papiermaschine Afrikas; Umsatz und Serviceanteil blieben robust. Metals litt unter dem schwächeren Investitionsklima der Automobilindustrie (Auftragseingang 337,2 MEUR; -2,4 %), während Environment & Energy mit 378,0 MEUR (-14,7 %) rückläufige Bestellungen meldete, jedoch positive Nachfrage nach Pumpen- und Clean-Air-Lösungen vorweisen konnte.

Der Auftragsbestand legte weiter zu und erreichte mit 12.367,4 MEUR zum 31. März 2026 einen Rekord – gegenüber dem Jahresende 2025 ein Plus von 18,3 %, was der mittelfristigen Auslastung zugutekommt. ANDRITZ bestätigte die Jahresprognose: Für 2026 wird ein Umsatz von 8,0–8,3 Mrd. EUR und eine vergleichbare EBITA-Marge von 8,7–9,1 % erwartet.

Neben den Zahlen kündigte das Unternehmen die Verwendung von 42.062 eigenen Aktien (rund 0,0404 % des Kapitals) zur Vergabe an Mitarbeiter an. Fazit: Starkes Auftragspolster und stabile Profitabilität geben ANDRITZ Sicherheit, doch die Quartalswerte sind durch wenige Großaufträge in Hydropower geprägt und bergen damit begrenzte Prognosekraft für das restliche Jahr.

Die Andritz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 73,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.