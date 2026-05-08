Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: AbbVie, Colgate-Palmolive, Toyota, Sony, Krones, Bechtle, Evonik
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
05:00 Uhr, Japan: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie
06:25 Uhr, Japan: Toyota, Jahreszahlen
06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q1-Zahlen
06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q1-Zahlen (13:00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q1-Zahlen (09:00 Uhr Analystenkonferenz, 10:45 Uhr Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q1-Zahlen (11:00 Uhr Call)
07:00 Uhr, Schweiz: Clariant, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q1-Zahlen
07:45 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Q1-Zahlen
08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Niederlande: Philips, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Spanien: ACS, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: AbbVie, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 3/26
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 3/26
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 4/26
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 3/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 3/26
09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 4/26
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 4/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 08.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 09:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 09:05 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:45 USA Fed-Mitglied Cook spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 18:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 18:15 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
|15:30
|Webinar
|WH SelfInvest: So bleibt Ihr Aktienportfolio stets aktuell
|10.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|11.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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