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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: AbbVie, Colgate-Palmolive, Toyota, Sony, Krones, Bechtle, Evonik

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: AbbVie, Colgate-Palmolive, Toyota, Sony, Krones, Bechtle, Evonik
    Foto: Hiro Komae/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    05:00 Uhr, Japan: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie
    06:25 Uhr, Japan: Toyota, Jahreszahlen
    06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q1-Zahlen
    06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q1-Zahlen (13:00 Uhr Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q1-Zahlen (09:00 Uhr Analystenkonferenz, 10:45 Uhr Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q1-Zahlen (11:00 Uhr Call)
    07:00 Uhr, Schweiz: Clariant, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q1-Zahlen
    07:45 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Q1-Zahlen
    08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Niederlande: Philips, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Spanien: ACS, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: AbbVie, Hauptversammlung

     

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    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 3/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 3/26
    08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 4/26
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 3/26
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 3/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 4/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 4/26
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 08.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNLabor Cash Earnings (YoY)
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    09:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    09:05Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    11:45USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    18:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
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    Webinare

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    14:15 WebinarWH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
    15:30 WebinarWH SelfInvest: So bleibt Ihr Aktienportfolio stets aktuell
    10.05. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    11.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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