BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Tochter sei im ersten Quartal der Lastwagenbauer mit der weltweit profitabelsten Marke, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, doch es gebe einige zögerliche Aussagen zum Konjunkturumfeld. Vor diesem Hintergrund wirkten die Sektorbewertungen anspruchsvoll. Der niedrige Freiverkehr bleibe auch ein Problem für die Aktie./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 30,70EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



