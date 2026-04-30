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    Porsche trotzt Gegenwind: Starker Cashflow, Anleger bleiben vorsichtig

    Porsche trotzt Gegenwind: Starker Cashflow, Anleger bleiben vorsichtig
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche bleibt auf Kurs, Anleger bleiben vorsichtig

    Die Analysten von Jefferies haben nach den Q1-Zahlen der Porsche AG ihre Einschätzung auf „Hold“ belassen und das Kursziel bei 41 Euro bestätigt. In einer ersten Reaktion hob Jefferies hervor, dass das operative Ergebnis (EBIT) auf Konzernebene rund sieben Prozent über der Konsensschätzung liege. Treiber des Ergebnisses seien insbesondere die Produktpalette und eine disziplinierte Preisgestaltung, die einmal mehr die Strategie „Value over Volume“ untermauern.

    Porsche selbst bezeichnet das erste Quartal als „im Plan“: Das operative Konzernergebnis belief sich auf 595 Mio. Euro nach 762 Mio. im Vorjahr (-21,9%), der Konzernumsatz sank moderat um 5,2 Prozent auf 8,40 Mrd. Euro. Damit liegt die operative Umsatzrendite mit 7,1 Prozent am oberen Ende des ausgegebenen Prognosekorridors. Die Auslieferungen an Kunden gingen deutlicher zurück (-14,7% auf 60.991 Fahrzeuge), was das Management mit einer gezielten Volumensteuerung zugunsten der Marge erklärt.

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    Positiv fällt der deutlich verbesserte Netto-Cashflow im Automotive-Bereich ins Gewicht: Er stieg auf 514 Mio. Euro (Vorjahr: 198 Mio.), die Netto-Cashflow-Marge kletterte auf 7,0 Prozent. Diese Verbesserung reflektiert höhere operative Mittelzuflüsse, striktes Working-Capital-Management und geringere Investitionsabflüsse – trotz Belastungen durch die strategische Neuausrichtung und US-Zölle. Die EBITDA-Marge Automotive lag bei 17,2 Prozent (Vorjahr: 18,0%). Auffällig ist der Rückgang des Anteils rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) auf 19,8 Prozent nach 25,9 Prozent im Vorjahr, was kurzfristig Margen und Mix stützt, mittelfristig aber die elektrische Transformation herausfordert.

    Vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten treibt Porsche die „Strategie 2035“ voran: Ziel ist, die Gewinnschwelle zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Marke als führenden Sportwagenanbieter weiter zu stärken. Management und Vorstand betonen Kostenoptimierung, operative Exzellenz und gezielte Investitionen in Produkte, Kundenerlebnis und Marke; eine umfassende Strategieaktualisierung ist für den Capital Markets Day im Herbst angekündigt.

    Die Jahresprognose bleibt unverändert: Umsatz 35–36 Mrd. Euro, operative Umsatzrendite 5,5–7,5 Prozent, Netto-Cashflow-Marge Automotive 3–5 Prozent, EBITDA-Marge Automotive 15–17 Prozent und BEV-Anteil 24–26 Prozent. Risiken aus geopolitischen Entwicklungen wie einem anhaltenden Nahostkonflikt sind nicht in der Prognose berücksichtigt.

    Fazit: Porsche zeigt Widerstandskraft durch Mix- und Preisdisziplin sowie verbesserten Cashflow, steht jedoch vor der Herausforderung, die BEV-Transformation und Volumenrückgänge mit strategischen Effizienzmaßnahmen zu verbinden. Jefferies’ neutrale Haltung reflektiert diese Abwägung.



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    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 40,06EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



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