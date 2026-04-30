LAIQON: Wachstum gewinnt deutlich an Dynamik

Vor allem die digitale Plattform entwickelt sich dabei zu einem wichtigen Treiber. In diesem Segment sind die verwalteten Mittel zuletzt rein organisch um rund 35 Prozent gestiegen und haben damit erstmals die Marke von 1 Mrd. Euro überschritten. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Investitionen in Technologie und KI-gestützte Lösungen zunehmend greifen und zusätzliche Kundengruppen erschließen.

LAIQON ist mit spürbarem Schwung in das Jahr 2026 gestartet und profitiert zunehmend von den in den letzten Jahren aufgebauten Wachstumsinitiativen. Besonders sichtbar wird das bei den Assets under Management, die sich innerhalb von zwölf Monaten um knapp 50 Prozent auf rund 10 Mrd. Euro erhöht haben. Ein wesentlicher Teil dieses Anstiegs resultiert aus einer größeren Übernahme, während zugleich auch das organische Geschäft an Breite und Tempo gewonnen hat.

Auch auf der Erlösseite zeigt sich der Wachstumsschub deutlich. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr von 6,5 auf 10,6 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig verbessert sich die Ertragslage schrittweise: Das EBITDA ist zwar noch negativ, das Minus konnte aber deutlich reduziert werden und liegt nur noch bei -1,2 Mio. Euro.

Um den Übergang in die Profitabilität zu beschleunigen, setzt das Unternehmen parallel auf Effizienzmaßnahmen. Ein laufendes Kostensenkungsprogramm soll die Kostenbasis straffen, während steigende Volumina zusätzliche Skaleneffekte ermöglichen. Da die Infrastruktur weitgehend aufgebaut ist, dürfte weiteres Wachstum zunehmend mit unterproportional steigenden Aufwendungen einhergehen.

Für das Gesamtjahr formuliert das Management entsprechend ambitionierte Ziele. Die Erlöse sollen um 52 bis 66 Prozent zulegen, verbunden mit einem klar positiven EBITDA in einer Spanne von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro. Diese Zielsetzung setzt allerdings voraus, dass sich die Kapitalmärkte stabil entwickeln und insbesondere größere Partnerprojekte wie geplant vorankommen.

Vor diesem Hintergrund bleibt das Umfeld ein Unsicherheitsfaktor, gleichzeitig eröffnet die aktuelle operative Dynamik aber auch erhebliches Potenzial. Sollte sich das Wachstum der Assets under Management fortsetzen und die Ergebnisverbesserung wie erwartet eintreten, könnte sich dies auch im Kursverlauf niederschlagen. Nach einer längeren Phase der Stabilisierung wäre damit die Grundlage für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gelegt.

(aktien-globlal.de, erstellt 30.04.26, 08:07 Uhr, veröffentlicht 30.04.26, 08:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 4,49EUR auf Tradegate (29. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.