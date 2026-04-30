Fortschritt trotz Gegenwind: VW steht vor einer entscheidender Phase

Die Volkswagen Group hat im ersten Quartal 2026 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte erzielt. Der Konzern senkte seine Gemeinkosten um rund eine Milliarde Euro und steigerte den Netto-Cashflow deutlich. Gleichzeitig blieb die Profitabilität unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Umsatz und Ergebnis rückläufig

Die Umsatzerlöse gingen auf 75,7 Milliarden Euro zurück und lagen damit 2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 77,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite fiel auf 3,3 Prozent.

Als Gründe nennt Volkswagen vor allem Sondereffekte in mehreren Markensegmenten sowie höhere Zölle in den Vereinigten Staaten. Der Fahrzeugabsatz verringerte sich um 7 Prozent auf 2,0 Millionen Einheiten. Besonders stark brachen die Verkäufe in China mit minus 20 Prozent und in Nordamerika mit minus 9 Prozent ein.

Europa stabilisiert das Geschäft

Positiv entwickelte sich das Geschäft in Europa. In Westeuropa legten die Auslieferungen um 1 Prozent zu, in Zentral- und Osteuropa um 7 Prozent. Auch Südamerika wuchs um 3 Prozent. Der Auftragsbestand in Europa stieg seit Jahresende 2025 um rund 15 Prozent.

Neue Modelle wie der VW T-Roc, der CUPRA Terramar oder der elektrische Porsche Cayenne trieben die Nachfrage. Insgesamt erhöhten sich die Auftragseingänge um 3 Prozent, bei Elektroautos um 4 Prozent.

Cashflow deutlich verbessert

Der Netto-Cashflow im Automobilbereich erreichte 2,0 Milliarden Euro und lag damit klar über dem Vorjahreswert von minus 0,8 Milliarden Euro. Volkswagen profitierte von einem stärkeren operativen Geschäft, geringeren Steuerzahlungen und einer disziplinierten Investitionspolitik. Die Nettoliquidität blieb mit 34,2 Milliarden Euro stabil.

Vorstand sieht Fortschritte – und Handlungsbedarf

Konzernchef Oliver Blume betonte laut Pressemitteilung: "In diesem schwierigen Umfeld ist es uns gelungen, spürbare Fortschritte zu erzielen." Gleichzeitig verwies er auf den anhaltenden Druck durch geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren und intensiven Wettbewerb.

Finanzchef Arno Antlitz sieht trotz Fortschritten weiteren Handlungsbedarf. "Die operative Marge liegt weiterhin auf viel zu niedrigem Niveau", erklärte er. Die bisherigen Kostensenkungen reichten nicht aus. Volkswagen müsse sein Geschäftsmodell grundlegend verändern und die Komplexität deutlich reduzieren.

Ausblick bleibt vorsichtig

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Volkswagen ein Umsatzwachstum zwischen 0 und 3 Prozent. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 4,0 und 5,5 Prozent liegen. Der Netto-Cashflow wird zwischen 3 und 6 Milliarden Euro prognostiziert.

Unsicherheiten bestehen weiterhin durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte, volatile Rohstoffpreise und strengere Emissionsvorgaben. Auch mögliche Folgen einer Eskalation im Nahen Osten sind bislang nicht eingepreist.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 85,92EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

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