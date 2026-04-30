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    Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU-Umsatz steigt im Quartal auf 2,2 Milliarden Euro
    • Bereinigtes EBIT wächst auf 320 Millionen Euro
    • Nettogewinn sinkt elf Prozent auf 200 Millionen
    Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU hat trotz schwacher Auslieferungen von Airbus und des schwachen US-Dollar im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (ber Ebit) wuchs ebenso stark auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg.

    "Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern", sagte Finanzchefin Katja Garcia Vila. Im ersten Quartal habe sich der Krieg auf die MTU-Zahlen noch nicht ausgewirkt. Allerdings zehrte der Wertverlust des US-Dollar am Erlös, weil Passagier- und Frachtjets weltweit in Dollar gehandelt werden. Der Nettogewinn des Konzerns ging zudem um elf Prozent auf 200 Millionen Euro zurück.

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    Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 171,9 auf Tradegate (30. April 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 137,11 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +6,87 %/+30,56 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen negativer Branchenfaktoren auf MTU: Sorgen wegen schwächeren Aftermarket-Geschäfts (MRO ~68%), weniger Flugstunden durch hohe Kerosinpreise/Iran-Krieg, Dollarschwäche und Lieferprobleme bei Pratt & Whitney. Diskutiert werden bevorstehende Quartalszahlen, UBS-Downgrade mit reduziertem Kursziel, ob schlechte News schon eingepreist sind, technische Marke ~300 € und Kauf-/Nachkaufentscheidungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.

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    dpa-AFX
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