Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 171,9 auf Tradegate (30. April 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 137,11 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +6,87 %/+30,56 % bedeutet.