BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einer Serie gesenkter Ausblicke im vergangenen Jahr starte das neue Jahr für den Sportwagenbauer weniger dramatisch, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. Dies dürfte die Anleger erfreuen. Es sei aber noch zu früh, um von Begeisterung zu sprechen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 40,18EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.





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