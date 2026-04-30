BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend. Der nächste Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag am 12. Mai sein. Ross hofft auf zuversichtliche Mittelfrist-Ziele sowie positive Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und zur allgemeinen Geschäftsentwicklung. Scout24 sei in diesem Kontext der unkomplizierteste Branchentitel./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 71,55EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +40,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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