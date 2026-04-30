BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas hob am Mittwochabend bei näherer Bewertung des ersten Quartals die Integration der Spanien-Übernahmen und bestätigte Jahresziele hervor. Die Expertin bezog Aktienrückkäufe und eine vorsichtigere Haltung zum Privatkundengeschäft in ihr Modell ein. Das leicht angepasste Kursziel begründete sie aber mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 71,55EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +26,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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