🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtscreditshelf AktievorwärtsNachrichten zu creditshelf
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wichtig für Anleger: creditshelf veröffentlicht Abschlüsse am 30. Juni

    creditshelf kündigt Veröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse an

    Die auf digitale Mittelstandsfinanzierung spezialisierte creditshelf Aktiengesellschaft hat eine Vorabbekanntmachung zur Publikation ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Nach Angaben des Unternehmens, übermittelt via EQS News, werden sowohl der Jahresfinanzbericht der Gesellschaft als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht am 30. Juni 2026 in deutscher Sprache bereitgestellt. Die Berichte sind dann auf der Unternehmenswebsite unter https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/ abrufbar. Damit erfüllt creditshelf die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungspflichten nach den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Die Mitteilung, die am 29. April 2026 veröffentlicht wurde, stammt vom Emittenten selbst; für deren Inhalte ist demnach creditshelf verantwortlich. Die Verbreitung erfolgte über die Distributionsservices der EQS Group, die gesetzliche Meldungen, Corporate News und Pressemitteilungen kanalisiert. In der Vorankündigung nennt das Unternehmen zudem seine Firmenadresse in Frankfurt am Main (Hausener Weg 29) und verweist auf die eigene Internetpräsenz.

    Für Investoren, Analysten und Marktteilnehmer ist die termingerechte Bereitstellung der Abschlüsse relevant: Jahres- und Konzernberichte enthalten neben den Abschlüssen selbst die Lageberichte, Angaben zur Corporate Governance, Informationen zu wesentlichen Geschäftsereignissen sowie Managementkommentare und Prognosen. Diese Informationen sind zentrale Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage, der Liquidität und der strategischen Ausrichtung von creditshelf, insbesondere vor dem Hintergrund eines weiterhin umkämpften FinTech- und Kreditmarkts. Die Veröffentlichung kann damit Impulse für die Kursbildung und die Analystenerwartungen geben.

    Die Vorabbekanntmachung enthält keine inhaltlichen Finanzdaten oder operative Kennzahlen; sie beschränkt sich auf die formale Ankündigung des Veröffentlichungsdatums und der verfügbaren Berichtsarten. Aktionäre und Marktteilnehmer sollten daher die Veröffentlichung am 30. Juni abwarten, um eine vollständige Transparenz über das abgelaufene Geschäftsjahr zu erhalten. Gleichzeitig signalisiert creditshelf mit der fristgerechten Ankündigung Compliance und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

    Marktbeobachter empfehlen, nach Freigabe der Berichte insbesondere auf Hinweise zum Kreditportfolio, Risikovorsorge, Ergebnisentwicklung und kapitalpolitischen Maßnahmen zu achten, da diese Bereiche entscheidend für die Bewertung des Geschäftsmodells und die Perspektiven des Unternehmens sind.



    creditshelf

    +2,50 %
    +1.823,08 %
    +1.950,00 %
    ISIN:DE000A41YEG8WKN:A41YEG
    creditshelf direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 0,205EUR auf Frankfurt (30. April 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wichtig für Anleger: creditshelf veröffentlicht Abschlüsse am 30. Juni creditshelf kündigt Veröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse an Die auf digitale Mittelstandsfinanzierung spezialisierte creditshelf Aktiengesellschaft hat eine Vorabbekanntmachung zur Publikation ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     