Wichtig für Anleger: creditshelf veröffentlicht Abschlüsse am 30. Juni

Die Mitteilung, die am 29. April 2026 veröffentlicht wurde, stammt vom Emittenten selbst; für deren Inhalte ist demnach creditshelf verantwortlich. Die Verbreitung erfolgte über die Distributionsservices der EQS Group, die gesetzliche Meldungen, Corporate News und Pressemitteilungen kanalisiert. In der Vorankündigung nennt das Unternehmen zudem seine Firmenadresse in Frankfurt am Main (Hausener Weg 29) und verweist auf die eigene Internetpräsenz.

Die auf digitale Mittelstandsfinanzierung spezialisierte creditshelf Aktiengesellschaft hat eine Vorabbekanntmachung zur Publikation ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Nach Angaben des Unternehmens, übermittelt via EQS News, werden sowohl der Jahresfinanzbericht der Gesellschaft als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht am 30. Juni 2026 in deutscher Sprache bereitgestellt. Die Berichte sind dann auf der Unternehmenswebsite unter https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/ abrufbar. Damit erfüllt creditshelf die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungspflichten nach den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Für Investoren, Analysten und Marktteilnehmer ist die termingerechte Bereitstellung der Abschlüsse relevant: Jahres- und Konzernberichte enthalten neben den Abschlüssen selbst die Lageberichte, Angaben zur Corporate Governance, Informationen zu wesentlichen Geschäftsereignissen sowie Managementkommentare und Prognosen. Diese Informationen sind zentrale Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage, der Liquidität und der strategischen Ausrichtung von creditshelf, insbesondere vor dem Hintergrund eines weiterhin umkämpften FinTech- und Kreditmarkts. Die Veröffentlichung kann damit Impulse für die Kursbildung und die Analystenerwartungen geben.

Die Vorabbekanntmachung enthält keine inhaltlichen Finanzdaten oder operative Kennzahlen; sie beschränkt sich auf die formale Ankündigung des Veröffentlichungsdatums und der verfügbaren Berichtsarten. Aktionäre und Marktteilnehmer sollten daher die Veröffentlichung am 30. Juni abwarten, um eine vollständige Transparenz über das abgelaufene Geschäftsjahr zu erhalten. Gleichzeitig signalisiert creditshelf mit der fristgerechten Ankündigung Compliance und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Marktbeobachter empfehlen, nach Freigabe der Berichte insbesondere auf Hinweise zum Kreditportfolio, Risikovorsorge, Ergebnisentwicklung und kapitalpolitischen Maßnahmen zu achten, da diese Bereiche entscheidend für die Bewertung des Geschäftsmodells und die Perspektiven des Unternehmens sind.

+2,50 % +1.823,08 % +1.950,00 % ISIN: DE000A41YEG8 WKN: A41YEG Intraday

5 Tage

Max creditshelf direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 0,205EUR auf Frankfurt (30. April 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.