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    GM hebt EBIT-Prognose an – senkt Gewinnprognose wegen 1 Mrd. E-Auto-Kürzung

    GM hebt EBIT-Prognose an – senkt Gewinnprognose wegen 1 Mrd. E-Auto-Kürzung
    Foto: Uli Deck - dpa

    General Motors (GM) hat seine Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr angehoben – allerdings mit einem differenzierten Bild: Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) wird nun bei 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar erwartet, jeweils um 500 Millionen Dollar höher als zuvor prognostiziert. Treiber dieser Anhebung ist ein jüngstes Gerichtsurteil zu US-Einfuhrzöllen, das GM eine geringere Belastung bzw. Rückerstattungen in Aussicht stellt und damit die operative Profitabilität stützt.

    Unter dem Strich bleibt das Bild jedoch getrübt: Die Prognose für den Gewinn je Aktie wurde gesenkt. GM erwartet nun 10,62 bis 12,62 Dollar statt zuvor 11 bis 13 Dollar. Verantwortlich dafür sind Sonderkosten in Höhe von rund einer Milliarde Dollar, die vor allem mit der Straffung der Elektrofahrzeug-Strategie zusammenhängen. Diese Einmalaufwendungen verdeutlichen, dass strukturelle Anpassungen und strategische Neuausrichtungen kurzfristig das Ergebnis belasten können, auch wenn die operative Basis intakt bleibt.

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    Die Quartalszahlen untermauern diese Gemengelage: Im ersten Quartal fiel der Nettogewinn um knapp sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Zugleich verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis deutlich – um mehr als ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar. Der Umsatz ging leicht um rund ein Prozent auf 43,6 Milliarden Dollar zurück. Zusammen signalisieren diese Kennzahlen eine operative Widerstandsfähigkeit trotz nachlassender Umsätze und einmaliger Lasten.

    Anleger reagierten zunächst positiv auf die angehobene EBIT-Prognose: Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie teils um fast sechs Prozent. Später im regulären US-Handel kam es allerdings zu Rücksetzern; die Aktie verlor zwischenzeitlich rund 2,5 Prozent. Dieses Marktverhalten spiegelt die Ambivalenz der Nachricht wider: Die Margenentwicklung und positive Tarif-Entscheidung sind bullish, während die Sonderbelastungen und die damit verbundene Unsicherheit um die Elektrooffensive Druck ausüben.

    Aus strategischer Perspektive steht GM vor einer Balanceaufgabe: Kurzfristige Ergebnisqualität versus langfristige Investitionen in Elektrifizierung und Technologie. Die nun kommunizierten Sonderkosten deuten auf eine Anpassung des Engagements bei Elektrofahrzeugen hin, was Kapitalallokation und Wettbewerbspositionierung beeinflussen könnte. Für Investoren bleibt entscheidend, wie effektiv GM die Kostensenkungen und Portfolioanpassungen umsetzt, ohne dabei die Chancen in einem sich rasch wandelnden Automobilmarkt zu verspielen.



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