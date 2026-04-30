Puma verbesserte Ergebnis trotz Umsatzrückgang - Bestandsabbau kommt voran
- Puma Umsatz minus 6,3 Prozent auf 1,87 Mrd
- Starker Euro und schwächere Nachfrage in EMEA
- Bereinigtes Ebit plus 5 Prozent auf 64,4 Mio
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit Umsatzrückgängen in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten der starke Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA die Entwicklung. So sanken die Erlöse des gerade im Umbau befindlichen Unternehmens um 6,3 Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Euro, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das Minus bei einem Prozent. Dabei kam der Abbau der überhöhten Lagerbestände voran.
Die Ergebnisse konnte das Unternehmen jedoch verbessern. Unterstützt wurde dies durch die Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigere Frachtkosten sowie einen höheren Anteil im eigenen Einzelhandel. Gegenwind gab es durch Rabatte sowie Währungseffekte. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Darin ausgeklammert sind Kosten für das laufende Sparprogramm. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Puma.
"Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet", kommentierte Konzernchef Arthur Hoeld. "Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und operative Ineffizienzen reduziert."/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 24,61 auf Tradegate (30. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,81 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,27 %/+38,07 % bedeutet.
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Rücktritt des CFO hat man mal eben in die Quartalszahlen reingepackt.
Umsatz und EBIT über den Erwartungen! Gewinn je Aktie von +0.18€ statt erwarteter Verlust von -0,09€! CFO Neubrand tritt mit sofortiger Wirkung zurück! Neuer CFO ist Mark Langer (Douglas, Hugo Boss); Shortquote fällt auf 4,4%!
- Umsatz sinkt 1,0% währungsbereinigt auf € 1.863,8 Millionen; im ersten Quartal hat sich der Abbau von Vorratsbeständen positiv auf den Umsatz ausgewirkt; Umsatzrückgang in Euro um 6,3%
- Die Rohertragsmarge steigt um 60 Basispunkte auf 47,7% aufgrund der Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigerer Frachtkosten und eines vorteilhaften Vertriebskanalmixes
- Das EBIT steigt aufgrund einer höheren Rohertragsmarge sowie geringerer operativer Aufwendungen (OPEX) um 19,6% auf € 51,9 Millionen, inklusive
- Einmaleffekte in Höhe von € -12,6 Millionen
- Die Vorräte fallen um 8,6% auf € 1.898,0 Millionen, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Einkaufsvolumens; Abbau der Bestände entwickelt sich besser als geplant und PUMA erwartet eine Normalisierung der Vorräte bis Ende 2026
- Freier Cashflow von € -201,4 Millionen saisonal bedingt negativ, liegt aber auf Grund effizienterem Working Capital Management deutlich über dem Vorjahreswert
- (€ -737,6 Millionen)
- Die Nettoverschuldung steigt saisonal bedingt auf € 1.357,6 Millionen, flüssige Mittel und verfügbare Kreditlinien von € 1.104,7 Millionen bieten ausreichend finanziellen Spielraum für Investitionen in strategische Prioritäten
Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
- Währungsbereinigter Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich
- Operatives Ergebnis (EBIT) zwischen € -50 Millionen und € -150 Millionen
- Geplante Investitionen (CAPEX) in Höhe von rund € 200 Millionen
https://about.puma.com/de/newsroom/corporate-news/2026/30-04-2026-puma-mit-solidem-start-ins-geschaeftsjahr-unterstuetzt