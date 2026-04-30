BASF nach Quartalszahlen vorbörslich schwach

JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem durchwachsenen Quartal./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 53,01 auf Tradegate (30. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,98 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -33,38 %/+16,58 % bedeutet.