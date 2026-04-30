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    AKTIE IM FOKUS

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    BASF nach Quartalszahlen vorbörslich schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF-Aktien vorbörslich 1,6% schwächer bei 53,20
    • Umsatz im ersten Quartal um drei Prozent gesunken
    • Vorstand bestätigt Jahresziele trotz Rückgang
    AKTIE IM FOKUS - BASF nach Quartalszahlen vorbörslich schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit klaren Verlusten auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 1,6 Prozent auf 53,20 Euro.

    Der Chemiekonzern bekam auch im ersten Quartal den Wettbewerbsdruck zu spüren. Der Umsatz schrumpfte um drei Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) ging um knapp sechs Prozent zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand.

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    JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem durchwachsenen Quartal./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 53,01 auf Tradegate (30. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,98 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -33,38 %/+16,58 % bedeutet.




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