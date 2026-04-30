UBS stuft Brenntag auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 60,36EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Nicole Manion

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was einem Rückgang von -2,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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