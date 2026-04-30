UBS stuft Brenntag auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 60,36EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte